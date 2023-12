Un dibujo original del ilustrador francés Albert Uderzo, que muestra al héroe Astérix y que data de 1963, será vendido en una subasta el próximo domingo 10 de diciembre en Bruselas, pese a que los familiares del dibujante afirman que se trata de una pieza robada.

Se trata del dibujo original de la portada de “Astérix y Cleopatra“, de 32 x 17 centímetros y cuyo valor se estima entre 400,000 y 500,000 euros. A pesar de la controversia, la casa de subastas Millon decidió mantener la venta.

De acuerdo con la casa de subastas, el dibujo es del hijo de un hombre que se tornó propietario de la pieza hace más de 50 años “por una donación hecha por Uderzo”.

LA DEMANDA POR EL DIBUJO DE ASTÉRIX Y CLEOPATRA QUE VA A SUBASTA

Sin embargo, la viuda de Uderzo, Ada, y su hija Sylvie cuestionan la propiedad del dibujo. Sylvie Uderzo sostiene que el actual propietario del original no posee “ningún certificado” ni mención escrita por el ilustrador.

En noviembre, la abogada francesa Orly Rezlan anunció que había formalizado ante la fiscalía de Bruselas, a nombre de Ada y Sylvie, una denuncia por “ocultamiento de abuso de confianza o robo”.

El argumento central de la familia es que el propio Uderzo había afirmado públicamente que se opondría a la venta —o subasta— de cualquiera de sus dibujos de Astérix que no incluyan una dedicatoria.

Este argumento, sin embargo, lo desechó la filial belga de la firma Millon. Esta centenaria casa de subastas se fundó en París y aspira a convertirse en una referencia en el mundo del cómic.

“El motivo de oposición expresado por la familia Uderzo, según el cual un original no autografiado sería necesariamente el resultado de un robo, no resiste el análisis jurídico”, afirmó la empresa. Arnaud de Partz, director general de Millon Belgium, señaló que “muchas otras piezas no dedicadas [de Uderzo] ya se han puesto a la venta oficialmente, en subasta pública”.

ASTÉRIX, TRADUCIDA A 111 IDIOMAS Y DIALECTOS

En la portada del cómic original de Astérix a subastar, de 1963, Uderzo hizo una parodia de la película de Hollywood “Cleopatra”, que fue en su momento la más cara de la historia del cine.

La Cleopatra dibujada por Uderzo adopta la misma pose que la actriz Elizabeth Taylor en el cartel de la película. En tanto, Astérix hace de Julio César —interpretado por Rex Harrison— y Obélix, de Marco Antonio, que en la película interpretó Richard Burton.

Astérix el Galo es una serie de historietas cómicas francesa creada por el guionista René Goscinny (1926-1977) y el dibujante Albert Uderzo (1927-2020), que apareció por primera vez el 29 de octubre de 1959 en la revista Pilote antes de publicarse como álbum.

La serie se concibió en Bobigny (Sena-Saint Denis), localidad francesa cercana a París. Se ha traducido a 111 idiomas y dialectos (incluyendo latín y griego antiguo), lo que la convierte en la historieta francesa más popular del mundo. N

(Con información de AFP)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: