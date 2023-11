Mientras Mötley Crüe se dirige a Japón y Australia para continuar con su “The World Tour”, su disquera celebra el 40 aniversario de su histórico segundo álbum, “Shout the devil”. La pieza central es la Edición Limitada Super Deluxe Box Set que incluye el álbum recién remasterizado en LP, CD y Cassette.

También se incluyen reproducciones de los singles originales de 7″ de “Too Young To Fall In Love” y “Looks That Kill”, junto con un tablero de espiritismo con pentagramas, un tablero demoniaco con plancheta metálica, un adaptador metálico de 7″, litografías del álbum, cartas del tarot, un portavelas demoniaco y mucho más. “Además, se han resucitado 7 maquetas raras que se incluyen en ‘Shout at the demos & rarities’”, informó en un comunicado la disquera.

MÖTLEY CRÜE LANZÓ UN ÁLBUM CON IMÁGENES SATÁNICAS EN 1983

“Shout at the devil – 40º aniversario” está disponible como edición deluxe en streaming/digital y en las siguientes configuraciones de edición limitada: Super Deluxe Box Set, Picture Disc, Vinilo Rojo/Negro, CD Réplica LP y CD Lenticular.

Lanzado originalmente en 1983 en pleno apogeo del “Satanic panic”, “Shout at the devil” catapultó a Mötley Crüe al superestrellato. Así el segundo álbum de Mötley Crüe alcanzó el Top 20 de Estados Unidos y fue certificado 4X PLATINO. Para muchos fans de la música, con “Shout at the devil” fue la primera vez que vieron un álbum con imágenes satánicas y contenido lírico en las estanterías de las tiendas.

El álbum sigue siendo la piedra angular del show en directo de Mötley Crüe, con la banda tocando hasta 4 canciones de este icónico álbum en cada concierto de su gira “The world tour” que está actualmente en marcha. El ciclo de giras original de este álbum hizo que Mötley Crüe pasaran de teloneros a cabezas de cartel.

MÖTLEY CRÜE 40 AÑOS DESPUÉS DEL “SHOUT AT THE DEVIL”

Los innovadores vídeos musicales de “Looks That Kill” y “Too Young To Fall In Love” marcaron la pauta de innumerables momentos MTV. Estos dos singles, combinados con el siniestro tema que da título al álbum, temerarios cortes como “Knock ‘Em Dead, Kid”, “Bastard” y “Red Hot”, su frenética versión de “Helter Skelter” y el inquietante tema casi instrumental “God Bless The Children Of The Beast” ayudaron a crear este álbum que marcó una época y un género. 40 años después, Mötley Crüe sigue fuerte, más grande que nunca y como cabeza de cartel en estadios de todo el mundo.

SHOUT AT THE DEVIL DELUXE LIMITED EDITION BOX SET INCLUYE:

Original Album Remastered on Orange/Yellow Splatter LP

Shout At The Demos & Rarities Red/White Splatter LP

Shout At The Devil CD

Shout At The Devil Cassette

“Looks That Kill” White 7”

“Too Young To Fall In Love” Orange 7”

Devil Board w/Metal Planchette

Metal Pentagram 7” Adapter

Pentagram Felt Bag

Devil Candle Holder (candle not included)

Band Member Tarot Cards

12” x 12” Pentagram Séance Board

Two 12” x 12” Shout At The Devil Blood Album Cover Litho Art Prints

MÁS DE 100 MILLONES DE ÁLBUMES VENDIDOS

Album Tracklist:

In The Beginning Shout At The Devil Looks That Kill Bastard God Bless The Children Of The Beast Helter Skelter Red Hot Too Young To Fall In Love Knock ‘Em Dead, Kid Ten Seconds To Love Danger

Shout At The Demos & Rarities Tracklist:

Shout At The Devil (Demo) Looks That Kill (Demo) Knock ‘Em Dead, Kid (Demo) Too Young To Fall In Love (Demo) Hotter Than Hell (Demo for “Louder Than Hell”) I Will Survive (Demo) Black Widow (Demo)

Desde Los Ángeles, California, Mötley Crüe -Vince Neil (voz), Nikki Sixx (bajo), Tommy Lee (batería) y Mick Mars (guitarra)- ha dominado la escena del rock durante 41 años. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, ha conseguido 7 discos de platino y multiplatino, 22 éxitos de rock en el Top 40, seis singles pop en el Top 20, tres nominaciones a los Grammy, cinco libros superventas en el New York Times, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una película de éxito en Netflix. N

