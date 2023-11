Los daños que causó el huracán Otis como un desastre natural atípico en Guerrero están relacionados con el cambio climático; pero también con la falta de coordinación, comunicación y tardía respuesta entre autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de desastres. La información que presenta este reportaje se basa en una revisión a detalle de los mensajes emitidos en redes sociales por las autoridades involucradas. El llamado a la población fue quedarse en casa y, solo de ser necesario (sin precisar bajo qué escenarios), “buscar un refugio cercano”.

Un cruce de datos de los mensajes emitidos en redes sociales por las autoridades locales arrojó que refugios y albergues se habilitaron hasta el último momento, entre 21:00 y 23:00 horas, cuando Otis pasó de huracán nivel 4 a 5.

Además, las ubicaciones se difundieron entre una y doce horas después de su impacto. Los videos que difundió la autoridad indican que el perifoneo en playa con mensajes de alerta al turismo para salir de allí se realizó cuando Otis era nivel 3 (cerca de las 16:00 horas); mientras que en las colonias ocurrió entre las 20:00 y 22:00 horas.

EL DÍA ANTES DEL HURACÁN

El 24 de octubre era un día clave en materia de prevención para reducir daños humanos y materiales frente al desastre hidrometeorológico que en 12 horas evolucionó de tormenta tropical a huracán nivel 5. El día anterior al impacto de Otis en Guerrero la comunicación preventiva priorizó reproducir los reportes del clima de Conagua y ofrecer recomendaciones frente a ciclones y huracanes, acompañados de las frases “mantente alerta y realiza acciones preventivas”.

Aunque Acapulco pasó ya por desastres causados por los huracanes Paulina (1997), Ingrid y la tormenta Manuel (2013), la experiencia no se ve aún reflejada. El Programa Nacional de Protección Civil 2022-2024 publicado en diciembre de 2022 precisó que “trabaja en la solución de la problemática que deriva de la insuficiencia de planes y programas de protección civil en las entidades federativas, municipios y alcaldías para una adecuada coordinación entre las autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno”.

El tema no es menor. La reconstrucción en el puerto de Acapulco y su periferia tardará años. Se estima un costo de 16,000 millones de dólares, aunque el gobierno de México afirmó que en promedio serán 61,3000 millones de pesos.

EL HURACÁN DEJÓ UNA CATÁSTROFE EN GUERRERO

Este desastre ocurre en el segundo estado más pobre del país (según datos de Coneval en febrero), y podría tener un impacto político porque en ocho meses México realizará las elecciones más grandes en su historia, que incluye la renovación de la presidencia que encabeza Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. Guerrero (encabezado a nivel estatal y local también por el partido gobernante) es uno de los cinco estados que aporta mayor número de votos en una elección presidencial.

De 47 municipios afectados por Otis solo dos (Acapulco y Coyuca de Benítez) fueron declarados zona de desastre y recibirán recursos para su recuperación; el resto, no. Datos oficiales del gobierno federal y estatal arrojan que, al 13 de noviembre, hay 48 muertos y 26 desaparecidos. Podrían ser más defunciones por los casos de marineros y capitanes que se quedaron en sus embarcaciones esa noche y que tal vez pudieron ser arrastrados al mar; o por personas sepultadas bajo el lodo resultado del desbordamiento de ríos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló dos veces de su preocupación por el número de muertos. El 27 de octubre, con cifras oficiales de 27 muertos y cuatro desaparecidos, dijo: “Tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió… Aun siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte… donde viven 800,000, un millón de personas”.

El 1 de noviembre relató que, cuando visitó el puerto, “mi preocupación principal era que podía perder la vida mucha gente. Cuando llegamos y vimos cómo estaba, yo estaba esperando el informe de fallecidos”.

¿QUÉ ES UN DESASTRE?

La Organización Mundial de la Salud lo definió en los años 1990 como “un evento súbito que rebasa la capacidad de un sistema”. Hoy, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja afirma que son “perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos”.

Ambas definiciones aplican en Guerrero cuando autoridades locales y estatales se vieron rebasadas en términos humanos y materiales por los daños causados por el huracán y los actos de rapiña registrados en los siguientes tres días.

El gobierno federal intervino para realizar puentes aéreos, reparar el sistema eléctrico, bombeo de agua y distribución de combustible y alimentos. Gobiernos estatales, sociedad civil nacional e internacional apoyaron para traslado de herramienta, recolección y distribución de alimentos, reactivación del transporte terrestre y actividades de limpieza para intentar contener la crisis sanitaria que ya se desarrolla.

La reactivación económica involucrará al gobierno federal, estatal; a los congresos federal y estatal, así como autoridades hacendarias, bancarias y el sector privado. No obstante, en el presupuesto 2024 aprobado en la Cámara de Diputados no se asignó recursos a la reconstrucción de esta zona que vive únicamente del turismo, pues se espera la liquidación de los fideicomisos del Poder Judicial para tal fin.

RECONSTRUCCIÓN DEL DESASTRE VÍA X Y FACEBOOK

El 22 de octubre, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado —hija del senador Félix Salgado Macedonio—, se enfocó en difundir en sus redes los resultados de su segundo año de gobierno. El acto público se agendó para el 26, pero no contaba con que el 23, a las 9:30 horas, Conagua alertó de la evolución de la tormenta tropical Otis; ni que, al mediodía, 13 policías fueron masacrados en Coyuca de Benítez.

No obstante, ella difundió logros de su gobierno, dos eventos turísticos en puerta (Car Show 2023 y el Air Show 2023) y su llegada a CDMX para la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores de su partido. Por la tarde tuvo una reunión virtual con el Consejo Estatal de Protección Civil.

Siempre es un gusto acudir al llamado de nuestro presidente @lopezobrador_ en la #CDMX, donde también coincidimos con gobernadoras y gobernadores de entidades hermanas. Juntos seguimos impulsando una agenda de trabajo centrada en el bienestar del pueblo. (1/2) pic.twitter.com/UpEjfk9Dab — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 23, 2023

La mañana del 24 de octubre, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, replicó la información de Conagua sobre la evolución de Otis de tormenta tropical a huracán categoría 1. El siguiente paso era instalar refugios para población en riesgo, pero la información sobre su instalación fue confusa.

A las 9:00 horas, la Secretaría General de Protección de Riesgos y Protección Civil estatal publicó el registro de 631 refugios temporales en la entidad. “Ubica el tuyo”, informó a los usuarios.

Al mediodía, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco difundió un listado con 73 refugios.

La lista de estos refugios: https://t.co/fBDMLjZeOB Si tu vivienda está en riesgo, no lo dudes y acude al refugio más cercano. #OTIS #CAPAMAcercaDeTi

Recuerda los números de emergencia en: 7444844123, 7444407031, 7444856170, 911 y 071. pic.twitter.com/KBF6lofc0O — CAPAMA Acapulco (@Capama_Acapulco) October 24, 2023

EL HURACÁN ARRUINÓ EL INFORME EN GUERRERO

El padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, estaba en la CDMX en la sede del Senado. El político morenista que perdió la candidatura a la gubernatura de Guerrero después de que el Instituto Nacional Electoral le negó el registro por acusaciones de probables abusos sexuales, estaba en la sesión parlamentaria. Allí, Otis no era noticia, sino la inminente eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, un tema relevante para el presidente López Obrador ya que, dos días antes, empleados de ese Poder marcharon contra esa medida.

El ex perredista —hoy político de Morena— se enfocó en el tema en redes sociales; y de paso, casi al mediodía, informó que la ceremonia del segundo informe de labores de su hija Evelyn como gobernadora de Guerrero se canceló en el contexto del huracán.

A las 15:00 horas, en Acapulco, cuando Otis escaló a huracán categoría 3, la alcaldesa Abelina reportó tener 25 refugios y cuatro albergues para la población. Dijo que las ubicaciones estaban ya en las redes sociales oficiales, pero no fue así.

En las siguientes horas ella y la gobernadora continuaron replicando la información de Conagua con la trayectoria actualizada del huracán y exhortos a la población. “Les pido de la manera más atenta acatar las recomendaciones de la Secretaría General de Protección de Riesgos y Protección Civil de CDMX”, “mantengámonos atentos”, “tomemos precauciones”, “la prevención es de todos”. No hubo instrucciones concretas.

LLAMADOS CIUDADANOS SIN RESPUESTA

A las 18:36 horas, cuando Otis ya era huracán nivel 4, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que se encontraba inspeccionando los inmuebles que serían usados como albergues temporales “para garantizar que cuentan con los servicios básicos y condiciones sanitarias adecuadas para dar refugio a la población que lo necesite”.

Diez minutos después (18:45), la gobernadora Evelyn instaló el Puesto de Mando en la doceava región naval. La alcaldesa Abelina pidió a la población reportar emergencias al 911, 072 y otros números locales de emergencia.

La gobernadora llamó a “redoblar esfuerzos”; usuarios en redes sociales pidieron difundir la ubicación de los albergues, evacuar Acapulco y resguardar animales; pero no recibieron respuesta. Protección Civil del estado exhortó a la población, mediante flyers, a buscar el refugio más cercano y evitar el paso por zonas inundadas.

Una hora después (19:44), la alcaldesa Abelina informó: “Es momento de extremar precauciones y esperar su furioso embate”. Los internautas no respondieron porque esa cuenta de X tiene candado (en ese momento), es decir, solo determinados usuarios pueden contestar.

ALERTA TOTAL 🌀 | Amigas, amigos, el Huracán “Otis” ha alcanzado la catastrófica categoría 4. Es momento de extremar precauciones y esperar su furioso embate. En breve, ofreceré una actualización de las acciones implementadas para evitar efectos devastadores en nuestra ciudad.… — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) October 25, 2023

A las 20:25 horas el tema escaló a Palacio Nacional. El presidente López Obrador pidió a la población en sus redes que “acepten trasladarse a refugios y mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos y barrancas”. La gobernadora Evelyn replicó el mensaje y le agradeció su intervención.

Atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero: De acuerdo con la información disponible se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. Están en marcha el Plan… pic.twitter.com/PrTRWHwrfl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 25, 2023

OTIS TOCÓ TIERRA CON TRAGEDIAS HUMANAS

Una hora después, entre las 20:40 y las 22:00 horas, la Coordinación Nacional de Protección Civil publicó fotografías de albergues ya habilitados, justo cuando el huracán escaló de nivel 4 a 5. A las 22:15 informó del perifoneo que realizaba en calles para que la población, si lo consideraba necesario, acudiera a un refugio. Pero la liga que se anexó con el listado y ubicaciones continúa hoy deshabilitada.

A las 22:37, la gobernadora Evelyn estaba con su hermana Liz, titular del DIF en la entidad. Desde una camioneta transmitió un video; dijo estar en la zona “coordinando acciones preventivas ante el impacto del huracán… Ya está en nuestras páginas la información de todos los albergues tanto en la Costa Chica, Costa Grande aquí en Acapulco donde estamos haciendo este recorrido… Manténganse informados por las redes sociales y agradecemos el apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, remató.

Los internautas preguntaron desde dónde estaba transmitiendo porque en diversas zonas de Acapulco la energía eléctrica y telecomunicaciones eran ya irregulares por la lluvia y el viento.

#EnVivo 🔴 | Seguimos Coordinando Acciones Preventivas ante el Impacto del Huracán #Otis.https://t.co/oRBnXNxTBa — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 25, 2023

A las 23:46 horas, Protección Civil publicó que ya tenía habilitados 25 refugios. Y 45 minutos después, a las 00:25 horas del 25 de octubre, Otis tocó tierra con las consecuencias humanas y materiales ya conocidas.

MADRUGADA EN GUERRERO CON EL HURACÁN ENCIMA

Sin luz ni telecomunicaciones en la mayor parte de Guerrero, a la 01:09 horas la gobernadora Evelyn llamó a la población en redes “a refugiarse en lugares seguros”. Usuarios le respondieron: “Qué parte de no hay comunicación no entiende, por qué usted sí tiene comunicación, ¿acaso no está en Guerrero?”. También criticaron su estrategia de comunicación y evacuación.

A las 03:16, Otis bajó de categoría 5 a 4; la gobernadora afirmó estar en el Centro de Mando; informó por Twitter que ya estaban habilitados los refugios temporales en Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Acapulco.

“En todos encontrarán seguridad y calor”, dijo. Las ubicaciones se difundieron de manera errática. A las 02:45, aunque el listado oficial estatal de 631 refugios decía contar con 15, solo hubo cuatro en Tecpan de Galeana (colegio José María Morelos y Pavón, Casa Ame, escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano y la Unidad Académica de Desarrollo Sustentable).

🏫#RefugiosTemporales || #TecpanDeGaleana 👉🏼 Colegio José Maria Morelos y Pavón

👉🏼Casa AME

👉🏼Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano

👉🏼Unidad Académica de Desarrollo Sustentable Si consideras que tu viviendas es insegura, acude al refugio temporal más cercano. pic.twitter.com/qeXxbsLWUx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) October 25, 2023

Nueve horas después, a las 11:35, reportó tres refugios en Atoyac de Álvarez, aunque el listado oficial estatal señaló tener 14.

🏫#RefugiosTemporales || #AtoyacDeÁlvarez 👉🏼Escuela Primaria Venustiano Carranza

👉🏼Escuela Primaria Cuauhtémoc

👉🏼Preparatoria Número 22 Si consideras que tu vivienda no es segura, acude al refugio temporal más cercano. #LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) October 25, 2023

¿Y EL LISTADO DE LAS PERSONAS ACOGIDAS EN ALBERGUES?

Y a las 14:39, es decir, 14 horas después del impacto de Otis, informó que en Acapulco había 24 albergues; no eran 25 como afirmó la alcaldesa Abelina; ni 73 como reportó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco. En Coyuca de Benítez reportaron contar con 11 refugios, pero solo se habilitaron dos: en la iglesia de la Candelaria y la escuela primaria Vicente Guerrero.

🏫#RefugiosTemporales || #CoyucaDeBenítez 👉🏼Iglesia de la Candelaria

👉🏼Escuela Primaria Vicente Guerrero Si consideras que tu viviendas no es segura, acude al refugio temporal más cercano. #LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos pic.twitter.com/CVzXSq43RO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) October 25, 2023

Para ese momento, los usuarios de redes sociales ya no requerían la ubicación de los refugios, sino el listado de quienes se encontraban allí porque estaban buscando a sus familiares. Pero tampoco recibieron respuesta oficial. Informaron que el 911 y otros números de auxilio enviaban a buzón; y que al enviar mensajes vía WhatsApp su respuesta fue la paloma azul de “visto”.

Desde el Senado, el padre de la gobernadora afirmó en otra transmisión: “Quería ir Acapulco desde anoche, pero tenía que estar aquí. Ustedes vieron la votación: con un voto se gana o se pierde, pero logramos extinguir los fideicomisos dorados”.

EL VIRAJE EN LA COMUNICACIÓN

Tras la experiencia de Otis como desastre atípico, expertos de la UNAM y en materia de cambio climático han considerado la necesidad de revisar y evaluar nuevos protocolos de alerta temprana en desastres para la población.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la actuación de su gobierno y el del estado fue adecuada y justificó que Otis fue un fenómeno atípico. Incluso, El 8 de noviembre agregó información a la alerta que envió aquella noche:

“Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así. Pero dije: no, con esto basta. Decía: ‘En coordinación con el gobierno del estado, acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta, sin confiarse’. Casi era: no hay que dormirse”.

Tras el desastre, el 26 de octubre todas las autoridades involucradas, incluida la gobernadora Evelyn, cambiaron la estrategia de comunicación y difundieron de manera masiva la ubicación exacta de cada centro de acopio. Sumaron también mensajes optimistas como “Fuerza Guerrero” y “Acapulco de pie”.

Un día después, el 27 de octubre a las 18:46 horas, la alcaldesa Abelina reapareció en redes sociales y pidió donaciones de alimentos y herramienta. También sorprendió su mensaje político: “Acapulco está de pie, recibí un municipio colapsado y lo logré sacar adelante después de ser el 17 de mayor deuda lo dejé en el tercer lugar de menor deuda a nivel nacional”.

El 31 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue más allá; se refirió a la reconstrucción del puerto y afirmó que Acapulco “no tendrá una amarga Navidad”.

LA (AUTO)RECONSTRUCCIÓN DE GUERRERO LUEGO DEL HURACÁN

Hasta el momento, el mandatario ha informado en sus conferencias mañaneras que cada familia afectada (un promedio de 250,000) se encargará de reconstruir su casa. “Hogar por hogar… Estamos poniéndonos de acuerdo con distribuidores de materiales de construcción para que no falte la grava, la arena, la varilla, el block, el cemento, y que no se abuse en los precios”, dijo el 13 de noviembre.

Pero no ha sido abordado el tema de la reubicación de la vivienda popular (en su mayoría con techos de lámina) para salir de zonas de riesgo como orillas de ríos y barrancas; así como asesoría sísmica en dicha reconstrucción para enfrentar en el futuro sismos y huracanes.

Por el momento, se perfila que solo hoteles de playa pudieran recibir dicha asesoría para rehabilitar sus construcciones. N

