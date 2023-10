El Cabildo del Municipio de Aguascalientes respondió con un rotundo “no” a la concesionaria de agua Veolia, la cual, solicitaba una prórroga para continuar con otro proyecto hídrico los próximos cinco años, ante el término de su concesión el día 21 de octubre. Además, dio arranque al Modelo Integral de Aguas (MIAA). Por su parte, la empresa titular de la concesión al día de hoy, apuntó que, con la actuación de las autoridades capitalinas, se podría vulnerar y afectar el servicio del agua en el municipio de Aguascalientes.

Durante la mañana de este jueves, la concesionaria Veolia emitió un comunicado donde expuso que el nuevo Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), organismo que pretende retomar el servicio de agua, no cuenta con la capacidad operativa para asumir esta responsabilidad, colocando a la ciudadanía en una situación vulnerable.

“Consideramos que en este período de transición el Municipio no tuvo el tiempo suficiente para contar con los elementos básicos como personal, infraestructura y tecnología para asumir esta gran responsabilidad. Situación que puede tener una consecuencia negativa para la estabilidad social de la comunidad hidrocálida”, indica el texto de la concesionaria.

“La pasividad y falta de transparencia del Municipio de Aguascalientes para encontrar una salida constructiva, protegiendo y garantizando los intereses de ambas partes, se ve reflejada al rechazar las propuestas para hacer una transición responsable, y por lo tanto retomar el control sobre el servicio vital para la población, de una forma que no es la adecuada por la incapacidad técnica mostrada al momento”

Por ello, Veolia afirmó que buscará por todos los medios que se garanticen los intereses de la ciudadanía, así como de sus colaboradores y la compañía.

De manera casi simultánea, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, dijo confiar en que Veolia cumplirá con la entrega del servicio del agua hasta el término de la concesión. De igual manera, negó que existan desacuerdos con la empresa.

“No se trata de que no haya un entendimiento, están las mesas del cierre de cuentas, hay certeza de que en treinta años fuimos buenos clientes, y vamos a cerrar de la mejor manera, es lo que Aguascalientes se merece”, mencionó en entrevista.

El Cabildo del Municipio de Aguascalientes celebró este jueves una sesión extraordinaria, en la que emitieron una respuesta a la empresa Veolia, la cual, solicitaba una prórroga de cinco años para implementar un proyecto de transformación hídrica.

En sus intervenciones, los regidores capitalinos apuntaron las deficiencias que se percibieron en el servicio brindado por la concesionaria. La regidora María Guadalupe Arellano, de Movimiento Ciudadano, cuestionó el actuar de la empresa en los últimos años respecto a la mejora del servicio.

“Me llama más la atención que nos intentaran convencer con que con esta prórroga nos van a presentar un proyecto hídrico de transformación y que van a invertir 497 millones de pesos en infraestructura, soluciones técnicas, recuperación de caudales, incorporación de tecnología, etcétera. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿por qué todo esto no lo hicieron antes?, tuvieron 30 años la concesión del agua”.

Por su parte, la regidora Alejandra Peña, de Morena, celebró la salida de la empresa francesa, y de igual forma, cuestionó la transparencia con la que ha actuado el Ayuntamiento de Aguascalientes respecto a su papel en la distribución del agua en la ciudad.

“Para resolver verdaderamente la problemática del agua, no basta solamente con escuchar, hay que atender y resolver, y a partir del 22 de octubre esa será la tarea titánica del gobierno municipal”, dijo. “¿A caso los ciudadanos ya saben dónde van a pagar sus servicios?, ¿qué pasará con sus adeudos?, es momento de responder a los habitantes y comunicar con claridad lo que implica esta transición”.

En el mismo sentido, la regidora Citlalli Rodríguez, del PRI, hizo énfasis al señalar que el Ayuntamiento estaba respondiendo a la demanda ciudadana, que pide un mejor servicio del agua.

“El día de hoy lo que estamos diciendo es que no, no Veolia, no te vamos a prorrogar ni un solo día más, hemos hecho caso y eco a las demandas de los ciudadanos que, a lo largo de treinta años, se han acumulado quejas y más quejas, y en el Cabildo, en apego a la voluntad ciudadana, estamos diciendo que el Municipio asumirá en diez días el control del servicio de agua y alcantarillado”.