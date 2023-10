¿QUÉ ES LA CÚPULA DE HIERRO?

La organización de expertos The Institute for the Study of War [Instituto para el estudio de la guerra] publicó, el pasado 9 de octubre, una evaluación en la cual se señala que empiezan a surgir nuevas inquietudes en cuanto a la posibilidad de un conflicto mucho más extenso en la frontera de Israel con Líbano, ya que la Hezbolá libanesa —que cuenta con el apoyo de Irán— está lanzando misiles desde la frontera norte del Estado judío en una agresión que podría estar vinculada con las milicias cisjordanas asociadas con Hamás.