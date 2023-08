Después de varios meses, a partir del próximo 16 de agosto se podrá visitar la nueva Cineteca Nacional, ubicada en el Centro Nacional de las Artes México (Cenart) de la Ciudad de México.

La nueva sede será un espacio dedicado a la exhibición de producciones de lo mejor del cine nacional e internacional. Anteriormente, este lugar era operado por iniciativa privada. Ahora es una institución pública que abarca eventos educativos, manteniendo como eje la pluralidad temática y la diversidad artística del país, en sintonía con los ejes de trabajo de la Secretaría de Cultura.

Como parte de su inauguración, del 15 de agosto al 15 de septiembre la cartelera estará dedicada a enaltecer la diversidad de voces e historias que construyen el cine mexicano contemporáneo. Además, durante la primera semana del mes en curso las funciones serán totalmente gratuitas. Las tres semanas restantes, los boletos estarán disponibles al 2 por 1.

Para recapitular, la inauguración del 15 será “privada”, se tratará de un evento que se dedicará a la comunidad cinematográfica. Sin embargo, ya el 16 de agosto iniciará sus operaciones normales.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura, la programación incluirá clásicos del cine mexicano. Historias que exploran fenómenos sociales como la migración, tal como la cinta animada Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos. Así como las nuevas propuestas de cineastas indígenas como Mi no lugar, de Isis Ahumada Monroy, entre muchos títulos más.

Aunado a ello, se realizará una retrospectiva en honor a la primera actriz María Rojo con películas como Rojo amanecer, de Jorge Fons. Y una versión restaurada de María de mi corazón, de Jaime Humberto Hermosillo. Asimismo, se presentará la gran tradición del cortometraje mexicano, que incluirá trabajos producidos por el Centro de Producción de Cortometraje (CPC) entre las décadas de 1970 y 1970, las cuales se digitalizaron.

“Estamos muy felices porque próximamente implementaremos un programa de cine al aire libre en las áreas verdes del Cenart, donde todas y todos serán bienvenidos”, comentó en conferencia de prensa Antonio Zúñiga Chaparro, director del Cenart. Esta iniciativa ya ocurre en la otra sede ubicada en avenida México Coyoacán.

CAFETERÍA, FUENTE DE SODAS Y MÁS EN LA CINETECA NACIONAL DEL CENART

Conformada por 12 salas de exhibición, tres de ellas con sistema para proyectar en 3D y con una capacidad total para 1,300 personas, los horarios de servicio serán a partir de las 10:00 horas, de lunes a domingo.

Para su remodelación se realizaron cambios de imagen, mejoras en los equipos de proyección y sonido, así como de salas y butacas. También se llevaron a cabo cambios en espacios adicionales como una cafetería, fuente de sodas y una pérgola que considera un área de comida.

¡Este 16 de agosto podrás visitar la Cineteca Nacional de las Artes #AquíEnELCENART! 🎉 Tendrá 12 salas que hacen un homenaje a las figuras del cine nacional de las últimas décadas. Del 16 de agosto al 15 de sep, se exhibirá la diversidad del cine mexicano. 📸: @arcosalcaraz pic.twitter.com/Tv7qFLDgUE — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) August 8, 2023

De igual forma, se dio el mantenimiento necesario a áreas comunes, tales como el lobby, dulcerías, pasillos, elevador y la escalera eléctrica para personas que requieran su uso. El estacionamiento también se remodeló y cuenta con espacio para 994 vehículos.

“Es importante para nosotros que juntos celebremos el recuperar un espacio que había sido privado y que no fue fácil lograr (…) Fue una muy buena negociación, tan es así, que pudimos tener ya listo este espacio para ustedes y efectivamente, otro punto esencial es que no vamos a repetir la programación de la cineteca, la vamos a ampliar”, indicó Alejandro Pelayo Rangel, director de la Cineteca Nacional. N