Daniela Morales NW Durango

Médicos duranguenses trabajan con el Laboratorio Pfizer en la creación de dos vacunas; una para el virus sincitial en adultos mayores y otra para niños de 6 meses a 4 años contra el Covid.

De acuerdo a la información proporcionada por la titular de la Secretaría de Salud, Irasema Kondo Padilla, es a través del área de Infectología del Hospital General 450, en un proyecto liderado por el doctor Tinoco, que se colabora con el laboratorio para estas dos vacunas.

Puntualizó que una de las vacunas tiene que ver con el virus sincitial respiratorio debido a que se prevé un repunte del mismo en la próxima jornada de invierno.

Indicó que el invierno pasado hubo un registro significativo de este virus, y por el comportamiento que tiene actualmente en América del Sur, es que se trabaja de manera preventiva y colaborativa en el proyecto de investigación de la vacuna, a unos meses del inicio de la temporada invernal en el hemisferio norte del continente.

Covid-19 en Durango, aún hay vacunas por aplicar

La secretaria informó que no se considera el regresar a la obligatoriedad del uso del cubrebocas en el Estado, pues dijo que las cifras no muestran un repunte y los casos registrados no han requerido hospitalización.

En lo que va del 2023, la entidad ha registrado 2 mil 350 casos, en las últimas dos semanas se han presentado 150 que aún se consideran activos.

De leve a moderada es la sintomatología que se ha presentado en la mayoría de los pacientes, por lo que no han sido hospitalizados.

“Si continúan presentándose los casos de Covid, en menor cantidad, con comportamiento clínico leve, no requieren hospitalización”, señaló.

Informó que este año se han presentado 23 defunciones, de adultos mayores de 55 años, sin esquema de vacunación.

Kondo Padilla insistió en que los ciudadanos se apliquen las vacunas contra el Covid, actualmente, dijo, se cuenta con más de 10 mil dosis disponibles de vacuna Abdala en las unidades de salud.

Te recomendamos seguir leyendo: https://newsweekespanol.com/2023/08/sobreviviente-de-meningitis-fusarium-padece-efectos-secundarios/