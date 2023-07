La falta de lluvias sobre Aguascalientes ya provocó pérdidas entre los agricultores y ganaderos locales, reconoció el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), Manuel Alejandro González Martínez.

El funcionario apuntó que el campo de Aguascalientes cuenta con muy pocos días para que pueda sacar adelante la siembra de temporal, mientras que los ganaderos ya están optando por sacrificar a sus animales en los rastros más cercanos.

“Ya va muy avanzado el año y no tenemos las precipitaciones que solíamos tener, sin duda el sector agropecuario es uno de los sectores más comprometidos; por un lado, toda la producción de temporal, ya prácticamente estamos a unos días de que concluya el periodo para la siembra, por otro lado, la parte ganadera”.

Ante este panorama, apuntó que en Aguascalientes ya habría pérdidas económicas generadas por la sequía, que, a decir de expertos, se viene arrastrando desde el año pasado.

El secretario señaló que aún se desconoce el impacto real de la falta de lluvias, por lo que habría que esperar más tiempo para conocer este dato.

-Si, sin duda, ya hoy en día, aunque lloviera no se recupera exactamente lo que en un buen temporal se hubiera dado, no tengo el dato exacto de cuántas perdidas se estén hablando, vamos a esperar un poco más de tiempo.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70 por ciento del territorio del estado de Aguascalientes se encuentra bajo una sequía extrema, mientras que el resto de la entidad padece de una sequía moderada.

En este sentido, González Martínez dio a conocer que se está trabajando en una nueva modalidad de créditos para los agricultores y ganaderos de la entidad, a través del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA).

“Hoy en día el SIFIA no está financiando al sector primario, ya estamos tratando de aperturar ese financiamiento que será un capital de trabajo que sí o sí lo van a requerir, llueva o no llueva, lo ocupan y más ahora que no está lloviendo”, explicó.