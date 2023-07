“Solo tienes una vida y solo un hígado” y la hepatitis puede acabar con los dos. Ese es el lema de la campaña de este año del Día Mundial de la Hepatitis, celebrado este 28 de julio. La enfermedad viral causa un millón de muertes cada año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ELIMINAR LA HEPATITIS PARA 2030

El número de nuevas infecciones se subestima debido a la gran brecha de diagnóstico. La OMS quiere mejorar el afrontamiento para cumplir con el objetivo de eliminación para 2030. Actualmente uno de los puntos centrales de la lucha contra la enfermedad es el refuerzo en la línea de atención para las personas con cirrosis hepática para reducir las muertes.

Según el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, la hepatitis causa más de un millón de muertes cada año. Además, cada año, tres millones de personas se infectan. Tedros afirma que hoy “existen mejores herramientas que nunca para prevenir, diagnosticar y tratar la hepatitis”. Sin embargo, millones están infectados y no lo saben.

TRAS LA HEPATITIS LLEGA LA CIRROSIS

La presidenta del Movimiento Brasileño de Hepatitis Virales, Mbhv, Neide Barros, destaca la preocupación por los casos más graves, de pacientes que desarrollan cirrosis, un problema de salud que impide que el hígado realice sus funciones.

“Nuestra demanda hoy es sobre el protocolo clínico de cirrosis hepática, para que podamos tener una mejor línea de cuidado para los pacientes cirróticos. Tener un apoyo más sobre esto para que incluso si la cirrosis empeora lleguen al trasplante, ya que aquellos que llegan con el nódulo bastante alto no pueden hacer el trasplante y pueden fallecer. “Eso es lo que nos preocupa mucho ahora”.

EL HÍGADO UN TRABAJADOR SILENCIOSO

La OMS informa de que el hígado realiza silenciosamente más de 500 funciones vitales cada día. Sin embargo, la infección por hepatitis también es silenciosa, con síntomas que solo aparecen cuando la enfermedad ya está en fase avanzada.

Aunque hay cinco variantes diferentes de virus de la hepatitis, las de tipo B y C son las más preocupantes y causan alrededor de 8 mil nuevas infecciones cada día, que en su mayoría no se detectan. Según la OMS, solo el 10 por ciento de las personas con hepatitis B crónica son diagnosticadas y de este 22 por ciento reciben tratamiento. En cuanto a la hepatitis C, solo el 21 por ciento de las personas son diagnosticadas y de este 62 por ciento reciben tratamiento. N

