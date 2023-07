Integrantes de colectivos de derechos humanos y familiares bloquearon el Boulevard a Zacatecas, a la altura del centro comercial agropecuario, en el municipio de Aguascalientes, para exigir la localización de los cuatro aguascalentenses desaparecidos hace 30 días la comunidad de Trancoso, en el estado vecino.

Alrededor de las 10:00 de la mañana de este jueves, los familiares y miembros del Observatorio de Violencia Social y de Género, y del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, se plantaron por unos minutos en la arteria que conduce hacia Zacatecas, lo que generó problemas en el tránsito de vehículos.

Los manifestantes se hicieron acompañar por pancartas que mostraban los rostros de los desaparecidos y con cartulinas con las que exigían una mayor respuesta por parte de las autoridades.

El bloqueo se hizo de manera intermitente, ya que los manifestantes decidieron retirarse de la vialidad en varios momentos para permitir el paso de varios vehículos, y luego volvían a plantarse en el centro.

Juan Alberto Rojas Salazar, hermano del desaparecido Omar Guadalupe, se dijo desesperado por el proceso que ha tenido que enfrentar en compañía de su familia para encontrar al joven de 30 años.

Apuntó que ninguna autoridad ha respondido como quisieran, ni les han dado más avances de la investigación.

“Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, ya fuimos con las autoridades, nos traen a vuelta y vuelta y es desgastante para uno, no se vale que dejemos nuestro trabajo para estar acá, te tienes que dividir en mil personas, es desesperante para todos”.

Mencionó que ante la falta de respuesta de las instancias de Aguascalientes y Zacatecas, él mismo viajará hasta Trancoso, solo, para buscar a su hermano y al resto de los desaparecidos.

“Las pruebas que nos entregaron el martes, fueron unas fotos, pero para mí no me sirven de nada. Nos dijeron que nos iban a llevar (a Zacatecas), pero sin protección, ¿cómo es eso? Yo el viernes me voy, y si me pasa algo, culpo a las autoridades”.