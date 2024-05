A poco menos de 3 semanas de que concluyan las campañas del actual proceso electoral, el candidato a la alcaldía de Aguascalientes por la alianza “Fuerza y Corazón por Aguascalientes”, Leo Montañez, destacó que en ningún momento ha sentido la necesidad de solicitar seguridad a las autoridades.

Al respecto, el alcalde con licencia aseguró que así se mantendrá, e incluso, ironizó citando al presidente Andrés Manuel López Obrador, confiando en que es la propia ciudadanía quien lo cuida en su cotidianidad.

“Afortunadamente no lo veo necesario, y como dijo el presidente, ‘el pueblo sabio me cuida’. No he tenido esa necesidad, hemos estado visitando localidades en el área rural y urbana y no hemos tenido ni siquiera indicios que nos indiquen que debemos solicitar algún tipo de protección especial” informó.