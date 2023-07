El pasado 20 de junio, cuatro hombres dedicados a la venta de dulces tradicionales de Aguascalientes viajaron desde muy temprano a Zacatecas para vender sus productos y de paso, surtirse de más materias primas para su negocio. Sin embargo, desde ese entonces no han vuelto a ver a sus familias.

Se trata de Edilberto Ortega Acosta, 33 años; Omar Guadalupe Rojas, de 30 años; Luis Gerardo Hermosillo, de 34 años, y de José de Jesús Soto, de 16 años de edad. Todos viajaron en una camioneta Ford de redilas, con apenas un teléfono celular.

Sus familiares señalan que mantuvieron contacto con ellos hasta las 5:00 de la tarde de ese día, cuando uno de ellos informó que se encontraban en Trancoso, Zacatecas, y que ya estaban preparándose para regresar a Aguascalientes, hecho que lamentablemente no sucedió.

16 días después de su desaparición, los familiares, acompañados por el Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes y el colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, señalaron su inconformidad respecto al proceso que se ha tomado para buscar a sus seres queridos.

Mariana Ávila Montejano, presidenta del observatorio ciudadano, señaló que si bien ya se presentaron las denuncias por la desaparición de las cuatro personas, no se han tenido más muestras de acompañamiento por parte de las fiscalías de Aguascalientes o Zacatecas, ya que las investigaciones no han involucrado a las familias afectadas.

“Hemos tenido una falta de comunicación, la autoridad no ha entendido que es necesario mandar un enlace con las familias, porque las dejan a la deriva después de presentar una denuncia”, dijo. “Pueden pasar semanas de que nadie se comunique con nosotros, a menos de que estés ahí todos los días, incluso cuando estás hablando de una desaparición”.

La representante apuntó directamente a los fiscales Jesús Figueroa Ortega y Francisco José Murillo Ruiseco, de Aguascalientes y Zacatecas respectivamente, como responsables de las investigaciones correspondientes a las búsquedas de los cuatro trabajadores.

También acusó la inexistencia de políticas públicas en materia de desapariciones a nivel local y la falta de capacidad y coordinación institucional en el estado en este sentido.

Por ello, llamó a las autoridades a agilizar la búsqueda de Edilberto, Omar, Luis Gerardo y José de Jesús, así como a trabajar de la mano con las familias, garantizándoles la oportunidad de viajar al estado vecino con seguridad para interponer los reportes correspondientes.

Por su parte, Javier Espinoza, del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, recalcó que hasta la fecha, se tiene registro de 371 personas desaparecidas en Aguascalientes.

“Tenemos que tomar acciones como sociedad, no de manera unilateral, por desgracia siempre hay autoridades que nos ponen el pie, omisas, que no cooperan y que no hacen su trabajo”.