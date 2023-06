A la fecha, se sigue trabajando con aquellos estudiantes que presentaron un rezago educativo a raíz de las modificaciones escolares provocadas por la pandemia del Covid-19, indicó la titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Lorena Martínez Rodríguez.

En conferencia de prensa, la funcionaria recordó que desde hace meses, se identificaron a aquellos alumnos que tuvieron problemas con las materias acordes a su grado escolar y que les fueron impartidas durante la pandemia.

Por ello, aseguró que a nivel estado, se cerrará el actual ciclo escolar con mejores resultados.

Sin embargo, reconoció que de los 50 mil niños, niñas y adolescentes que presentaron un rezago en sus conocimientos educativos, la mitad de ellos aún necesitan la atención de sus profesores para nivelar sus conocimientos acordes a su grado escolar.

Mencionó que en el municipio de Tepezalá, donde se implementó el programa piloto para la regularización de los estudiantes, se ha tenido un avance del 100%, aunque de manera general, se sigue trabajando con este programa, especialmente con alumnos de secundaria.

“Este modelo lo vamos a llevar a los demás municipios donde no hemos avanzado al ritmo que quisiéramos, entonces vamos a empezar el ciclo escolar con retos, sin duda tenemos que trabajar con los otros 25 mil alumnos que todavía no logramos actualizar sus conocimientos”.

La directora Lorena Martínez recordó que, con el actual ciclo escolar, se retomó el sistema de evaluación implementado previo a la pandemia del Covid-19, es decir, aquel que calificaba los conocimientos adquiridos por los alumnos.

“Importante recalcar que en este ciclo escolar se retoma el sistema de evaluación de antes de la pandemia, porque luego hay confusiones de que ya no se evalúan a los estudiantes, de que ya no se les ponen calificaciones, en este ciclo escolar se hacen exámenes, se califican y por supuesto, cabe la posibilidad de que el alumno no pase de grado”.