En este mes, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó anular la ampliación del territorio protegido por la Denominación de Origen Mezcal para el estado de Aguascalientes. Con ello, los productores locales estarían impedidos de vender el destilado de agave como mezcal.

El asesor jurídico de varias agrupaciones productoras de mezcal en el estado de Oaxaca, el Mtro. Sergio Rangel Guerra, explicó que, desde la perspectiva de sus clientes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) favoreció a Aguascalientes con esta denominación sin tomar en cuenta los señalamientos de productores que sí están protegidos con este aval.

“Aquí la situación es que los productores de Oaxaca consideran que no hay las condiciones en Aguascalientes para poder fabricar mezcal, no nada más es que haya agaves”, explicó. “No es la existencia de la planta nada más, sino que son varios factores, entre ellos, los factores geográficos”.

Además, señaló que el uso de la denominación de origen no es automático para todas las marcas o empresarios que produzcan mezcal en los estados que lo soliciten, es decir, que para poder hacer uso de la denominación de origen mezcal, se tiene que obtener una autorización por parte del gobierno mexicano a través del IMPI para usar la denominación, independientemente de que se haya ampliado hacia ese territorio o no. Con ello, se contemplan entonces dos pasos administrativos.

“Hay que hacer la solicitud, hay que pagar una tarifa que pagan ante el instituto y demostrar ciertas características, hay que dar cierta información al instituto para que autorice a la persona, ya sea una persona jurídica o física, para que pueda utilizar la denominación de origen, no es que se amplíe a un territorio y que todo el mundo pueda usar la denominación de origen, eso no es así”.

Apuntó que, en todo caso, de existir una autorización de esta naturaleza, sería nula, debido a la existencia de una suspensión ordenada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cualquier licencia estaría violando tal suspensión y sería ilegítima.

Precisó que, de otorgarse este tipo de autorizaciones, los servidores públicos podrían acarrear responsabilidades administrativas.

Rangel Guerra comentó que los productores aguascalentenses también podrían ser acreedores a una sanción, en caso de ofrecer su producto como mezcal, y no como destilado de agave, porque no cuentan con la denominación de origen.

“Lo que están produciendo es destilado de agave, no están produciendo mezcal y no le pueden poner mezcal a su producto porque no tienen la autorización por parte del IMPI”, recalcó. “A su producto no le pueden poner el nombre de mezcal, porque estaría violando la ley”.

-Y en caso de que alguien incurriera en eso, ¿a qué tipo de sanciones podría ser acreedor?

-Hay sanciones administrativas, podría haber una infracción, que usualmente la infracción acarrea multas económicas, la incautación, la suspensión de la circulación del producto, incluso la destrucción de la mercancía.