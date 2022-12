La Ópera metropolitana (MET) de Nueva York fue víctima de un “ciberataque” que le impide el funcionamiento de su página web, la venta de boletos y el centro de llamadas, dio a conocer la institución. De acuerdo con la información, desde el martes están teniendo “problemas”, aunque eso no afecta las representaciones previstas, que se siguen realizando.

Sin embargo, el ataque está afectando a la venta de entradas, cambios y devoluciones. El MET, que no explicó la naturaleza del ataque, no respondió a la solicitud de la AFP. La publicación especializada OperaWire cita una carta del director general de la institución, Peter Gelb, a los miembros de la compañía en la que asegura que se está investigando el ataque.

“Estimados miembros de la empresa, desafortunadamente, hemos experimentado un ataque cibernético que ha afectado temporalmente a nuestros sistemas de red. Tras el descubrimiento de esto, lanzamos una investigación inmediata sobre la naturaleza y el alcance del incidente. Mientras los expertos web trabajan para resolver la situación, nuestros sistemas están caídos”, escribió Gelb.

Añadió que tomará tiempo reiniciar los sistemas, “ya que primero tenemos que asegurarnos de que nuestros sistemas ya no estén infectados y sean seguros, lo que significa que por el momento no podemos procesar cheques de pago ni usar el correo electrónico de Met, nuestro sistema Tessitura o cualquiera de nuestros otros sistemas internos”.

LA ÓPERA DE NUEVA YORK Y SU FRANCO APOYO A UCRANIA

Explicó que una vez que haya habido una evaluación más completa del impacto del ataque en las próximas 24 horas, proporcionara una actualización de la información. “Estamos trabajando lo más rápido posible para resolver esta difícil situación”. Las actuaciones y los ensayos se llevarán a cabo según lo programado.

Las actuaciones de “Aida” y “The Hours” continuaron el martes y el miércoles, pero la compañía no pudo vender ninguna entrada nueva, incluido su popular programa de boletos de última hora con descuento. No quedó claro de inmediato quién era el responsable del ciberataque. Gelb dijo que el F.B.I. era consciente de la situación, de acuerdo con el New York Times.

“El Met ha sido franco en su apoyo a Ucrania durante la invasión rusa, organizando un concierto este año para beneficiar a los esfuerzos de socorro en el país y separando a Anna Netrebko, la soprano rusa, después de que no cumpliera con la demanda de la compañía de que se distanciara del presidente Vladimir V. Putin”, informó el mismo medio de comunicación. N

(Con información de AFP y News York Times)