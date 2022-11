La mañana de este jueves, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, dio inicio al arranque de distintas obras públicas de manera simultánea en los municipios del estado. A través de la Secretaría de Obras Públicas del Estado presentó un programa de trabajo que contempla al menos 17 proyectos en las diferentes cabeceras municipales.

“Arrancamos las obras simultáneas en diferentes municipios de nuestro estado en coordinación con los presidentes municipales”, comentó la mandataria. “Nosotros vamos a estar trabajando muy de la mano con nuestros presidentes, ahorita se está haciendo esta intervención con repavimentaciones, en algunos lugares es el sistema pluvial, señalamientos, semaforización, áreas de usos múltiples”.

En la región poniente, conformada por los municipios de Calvillo y San José de Gracia, se trabajará en el revestimiento del camino estatal número 28, así como en la mejora del alumbrado público, mientras que, en la región norte, integrada por Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá y Pabellón de Arteaga, se impulsará la rehabilitación de las redes de agua potable, y de guarniciones y banquetas.

Dentro de la región oriente, en los municipios de Asientos y El Llano, se trabajará en la repavimentación de la carretera federal 25 y la construcción de señalética vial en la comunidad de Palo Alto. Finalmente, en la región conurbada, que contempla los ayuntamientos de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, se proyecta la rehabilitación de vialidades, y el acondicionamiento de espacios deportivos.

Para lograr estos objetivos, se invertirá un monto de 75 millones de pesos.

Adicionalmente, se trabajará en la mejora del sistema pluvial del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, la rehabilitación de señalamientos viales en la zona centro de la ciudad y la construcción del área de usos múltiples en el Bordo Santa Elena.

Ante este anuncio, algunos alcaldes manifestaron su agradecimiento con la mandataria. Durante su intervención, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, expuso la atención que los ayuntamientos han recibido por parte de la gobernadora.

“Somos once hermanos, yo considero que somos una gran familia, así como en la familia hay diferencias en gustos, en tamaños, en color de la piel, y que bonito es tener una líder que a todos nos respalda. No nos cabe duda que tenemos un gran estado que hay que cuidar, y con una gran gobernadora al frente. No solamente es un tema de obra pública, es un tema de esperanza porque lo que haces es renovar la esperanza en nosotros de que cada día puede ser mucho mejor”

De igual manera, el alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula López, destacó la coordinación de las autoridades municipales con la administración estatal.

“Esta forma de iniciar el gobierno de nuestra gobernadora, esta forma de trabajar a unos pocos meses de iniciado, iniciar a tambor batiente con obras en todos los municipios, sin distinción ni de colores ni de tamaños, empezar con obras en todos los municipios hace que se vea una gobernadora para todos, una visión completa del estado”

La gobernadora ofreció su mensaje desde el municipio de Jesús María, donde se dio inicio a la rehabilitación de la Avenida Paseo de las Maravillas, donde se destinó una inversión superior a los 9 millones de pesos.

Buscan consolidación del hospital de Pabellón de Arteaga

En otro momento, la gobernadora ofreció detalles sobre su reunión con el titular de la Secretaría de Salud en el país, Jorge Alcocer, en la cual se puso sobre la mesa el término de la construcción del hospital de Pabellón de Arteaga, infraestructura que ha estado frenada desde el año 2014.

El secretario federal le aseguró que apoyarán con la edificación del hospital de Pabellón. Incluso, mencionó que varios representantes del sector salud visitarán el estado la próxima semana.

“Nos fuimos con el secretario de Salud, fuimos con el director, con el mero mero de salud de México, tocamos puertas el día de ayer, nos recibieron muy bien”, dijo. “Esperemos que se nos cumpla toda la cartita que hicimos, ¿Qué les pedimos? Pues terminar el hospital de Pabellón de Arteaga, ya nos dijeron que sí, esperemos que sí sea verdad, vienen el día martes”

Mencionó que el próximo martes, varios subsecretarios de salud estarán de visita en el municipio de Pabellón de Arteaga para verificar el avance del hospital, así como las condiciones en las que opera el Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

“Los subsecretarios o los directores generales vienen a revisar los hospitales, tanto el de Pabellón como el Hospital Hidalgo para poder terminar esta etapa en el Hidalgo y sobre todo el de Pabellón, que va a ayudar a los municipios del norte del estado, y ayudar en unidades médicas, en la rehabilitación de estas unidades tan importantes en el tema de salud”.

Anuncian acciones a favor de la seguridad de los municipios

En otro tema, la gobernadora apuntó que el gobierno del estado está trabajando para consolidar la llegada de nuevas patrullas que serán distribuidas entre los ayuntamientos que así lo requirieron, con el objetivo de reforzar los trabajos de las corporaciones locales en temas de seguridad pública.

“De hecho en estos días vamos a pedir algunas patrullas que vamos a mandar a los municipios, con los presidentes municipales, vamos a tener para esta temporada, espero que ya sea lo más pronto posible mandarles algunas patrullas a los municipios que así lo requirieron y, vamos a tener las mesas de seguridad constantemente para poder tener una prevención aquí en Aguascalientes”.

En el mismo sentido, recalcó que una de las prioridades para la administración en el ámbito de seguridad es la protección de las carreteras que conectan a la entidad con otras regiones, así como la creación de una unidad de elementos que resguarden estas vialidades, y la consolidación de una Policía Metropolitana en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.

En el evento acompañaron a la gobernadora, José Antonio Arámbula López, presidente municipal de Jesús María; Humberto Ambriz Delgadillo, presidente municipal de Pabellón de Arteaga; José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos; Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo; Laura Ponce, diputada por el Distrito VII de Jesús María; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Congreso del Estado; Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Eusebio Enrique Delgado Esparza, presidente municipal de Cosío; Francisco Javier Rivera Luévano, presidente municipal de Rincón de Romos; Luis Manuel Reyes González, presidente municipal de San José de Gracia; Leticia Olivares Jiménez, presidenta municipal de Tepezalá, y Cezar Pedroza Ortega, presidente municipal de El Llano.