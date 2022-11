Puebla, Pue. Integrantes de la colectiva CAM-CAI denunciaron el caso de dos mujeres, Diana N., y Janette Casillas víctimas de violencia vicaria por sus ex parejas sentimentales que sustrajeron a sus hijos, por ello piden se aplique la ley para sus agresores.

Luego de intentar presentar una denuncia por escrito de una de las dos mujeres que no sale de su resguardo por temor a ser desaparecida por su agresor, la representante de la colectiva, Mildre Sainz, acusó que no se pudo hacer el trámite debido a que en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género no cuentan con una Oficialía de Partes.

Te puede interesar: Desaparecerá la Unidad Mixta de Reacción por HISTORIAL OSCURO



Con pancartas en mano, los manifestantes exigieron justicia para Janeth y Diana N., esta última fue quien pidió ayuda a la colectiva para que interpongan a su nombre la denuncia por violencia vicaria al afirmar que su ex pareja está violentando a sus hijas, permitiendo en una de ellas tocamientos lascivos solo para castigarla como madre.

“Las niñas son obligadas a decirle abuela a la mamá de la nueva esposa y son obligadas a decirle mamá a la nueva pareja del varón. El papá les dice a sus hijas hoy tienen dos mamás, pero ya pronto solo se quedarán con una mamá, que es su nueva pareja a la visita en Puebla”.

Te puede interesar: La Guardia Nacional y la Policía Estatal resguardan a Tulcingo del Valle



El segundo caso se trata de Janette Casillas, quien narró que lleva 29 días desde que su ex pareja se llevó a sus hijos de 6 y 7 años de edad bajo engaños de que irían al cine y a la fecha no los ha regresado.

Desde entonces los dos pequeños fueron reportados en la escuela como enfermos, por lo que su mamá desconoce cuáles son las condiciones reales de salud en las que se encuentran los menores.

La representante de la colectiva CAM-CAI, Mildre Sainz, confirmó que la violencia vicaria se sigue extendiendo en municipios como Atlixco y Huachinango en el estado de Puebla. Tan solo en la capital suman 50 casos.

*ARD