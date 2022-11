Este martes en la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo, el H. Ayuntamiento aprobó por unanimidad reformas al Código Municipal de Aguascalientes, al Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Manejo de Áreas Verdes, y al Reglamento para el Funcionamiento y Operación de los Establecimientos Dedicados a la Compra, Venta, Acopio y Reciclaje en el municipio, en materia de visitas de inspección a “chatarreras”.

El presidente municipal, Leonardo Montañez, explicó que es una modificación al Código Municipal, para facultar a los verificadores adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu), para que supervisen y puedan sancionar aquellos lugares donde se adquiera principalmente cobre y otros residuos sólidos, como las rejillas de los caimanes, pozos de visita o tapas de alcantarillas y que afectan el servicio de alumbrado, y a los automóviles y personas que pudieran caer en algún registro destapado.

«No vamos a permitir que sigan dañando nuestra infraestructura de alumbrado y que con eso se generen otro tipo de inseguridades; estaremos vigilando de cerca a los establecimientos, como algunos que no cuentan con licencia y que la sociedad nos reporta dónde se comercializa principalmente el cobre», señaló el presidente municipal.

La regidora Patricia García, afirmó que esta iniciativa es de suma importancia para brindar a las familias, principalmente un servicio de alumbrado puntual y eficiente. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a unir esfuerzos para cuidar y hacer buen uso de la infraestructura, para que todos gocen de buenos y mejores servicios.

La regidora Mirna Medina Ruvalcaba, explicó que todos los centros de acopio particulares y privados deberán de explicar el origen de los materiales que comercializan, y aquel centro de acopio que tenga material de algún servicio público como señalamientos, cable, tapas de alcantarillado, entre otros, será sujeto a sanción, por fomentar esta práctica ilícita que daña a la ciudadanía.

Para dar voz a la ciudadanía y fomentar la participación social, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes llevó a cabo la Sesión Abierta de Cabildo, en donde ciudadanos y representantes de diversos sectores expusieron sus propuestas para una prestación de servicios públicos más eficientes y un mejor desarrollo urbano y social.

Julio César Aguilar Hernández, se manifestó a favor de contar con una movilidad inclusiva con calles y banquetas más amplias y con elementos accesibles, como rampas, para que personas con discapacidad o adultos mayores puedan desplazarse de manera más cómoda y segura.

Alma Aracely Bustos Lozano, vecina del fraccionamiento Villa Sur, solicitó se revise el COTEDUVI y se tome en cuenta a la ciudadanía para un mejor desempeño en cuestión de desarrollos habitacionales en condominios, para no generar problemáticas o controversias posteriores y los habitantes cuenten con servicios de calidad.

Gloria Rivera y María Guadalupe Ramírez, representantes de asociaciones como Asís de Aguascalientes y Club Canófilo de Agilidad y Trabajo de Aguascalientes, solicitaron la asignación de mayores recursos para las actividades del Centro de Atención, Control y Bienestar Animal, así como para la operación del Rastro Municipal, para brindar mejores servicios, y fortalecer acciones como la esterilización de perros y gatos y evitar con ello que aumente el número de animales en situación de calle y abandono.

Héctor Raymundo Amador Díaz, propuso la creación de una bandera oficial del Municipio de Aguascalientes, en cuyo diseño participe la ciudadanía y que sea un símbolo para reafirmar la identidad de la población. En la sesión presentó una propuesta de tres franjas, azul, blanco y verde que representan el agua y cielo claro de Aguascalientes, sus campos y pulmones naturales.

Asimismo, condóminos del fraccionamiento Villa Sur, expusieron algunas alternativas para eficientar el tránsito vehicular de la zona, a través de proyectos de obra para ampliar vialidades o el puente, y así trasladarse de manera más eficiente y segura a sus centros de trabajo o escolares.

El presidente municipal, agradeció estas participaciones ciudadanas que contribuyen a brindar mejores servicios y un mejor Aguascalientes.

Los integrantes del H. Ayuntamiento votaron a favor del nombramiento de la regidora María Dolores Verdín Almanza, como secretaria del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, a través de lo cual se mantiene el trabajo coordinado para el óptimo desarrollo de la verbena abrileña.

La regidora María Dolores Verdín, se comprometió a llevar con responsabilidad esta encomienda, y velar para que las actividades se lleven a cabo en orden y de manera segura, favoreciendo a miles de visitantes y a los servicios que se prestan en esta fiesta, considerada como una de las más importantes de México

En este sentido los regidores Alejandro Serrano Almanza y Gustavo Granados, avalaron esta propuesta, para brindar mejores servicios y manifestaron un reconocimiento al trabajo realizado por la regidora Jaqueline Azcona en la feria pasada, quien habló de los positivos resultados en 2022 y brindó su respaldo a la nueva representante para prestar servicios de calidad.

Como parte de las acciones preventivas y de cuidado a la salud de la población, y con motivo del Día Internacional del Hombre que se conmemorará el 19 de noviembre, se aprobó el acuerdo para el desarrollo de las jornadas para combatir el cáncer de próstata y por una masculinidad positiva, y fomentar así la detección oportuna de esta enfermedad, mismas que se desarrollarán del 16 al 23 de noviembre con servicios gratuitos de salud como estudios médicos y conferencias de concientización.

La regidora María Dolores Verdín Almanza, señaló que esto ayuda a visibilizar la igualdad en la salud de género y coadyuva a una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres; junto al regidor Alejandro Serrano, habló sobre las alarmantes cifras de casos de cáncer de próstata registrados en México, en donde estas jornadas representan una acción responsable de detección oportuna.

Se aprobaron además reformas y adiciones a diversos artículos del Reglamento de Hermanamientos del Municipio de Aguascalientes, cuya firma de hermanamiento podrá llevarse a cabo en sesión ordinaria o extraordinaria. Se continuará trabajando en diversas adecuaciones que fortalezcan las relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional, a favor del intercambio cultural, académico, comercial y económico entre ciudades.

Fue aprobada también la adición al artículo 1358 del Código Municipal de Aguascalientes, a fin de llevar a través del comité dictaminador en la materia, una operación más ordenada del comercio en vía pública y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mencionó al respecto la regidora Jaqueline Azcona Ramírez.

Se votó a favor del dictamen que contiene la propuesta de regularización del tianguis “Solidaridad IV”, mismo que se establece los martes sobre la calle José González Carrillo, para dotar a los habitantes de dicho fraccionamiento de un espacio donde comprar artículos de la canasta básica y otros productos para el hogar.

La regidora Jaqueline Azcona Ramírez, agradeció la colaboración para avanzar en la regularización y que estos espacios ofrezcan servicios óptimos a la ciudadanía.

En este sentido, la regidora Patricia García, hizo un llamado a la Dirección de Mercados y a líderes tiangusitas a mantener la operación del lugar de manera ordenada y limpia.

Por su parte, el regidor Gustavo Granados Corzo, externó una felicitación a Don Chuy, líder del tianguis el Buen Pastor, por alcanzar esta formalización que beneficiará al desempeño de las actividades de venta de una gran variedad de productos sobre todo de la canasta básica.

Tras su análisis se aprobó la renovación de comodatos condicionados de predios propiedad municipal, uno a favor del IEA para la administración, resguardo y mantenimiento de las instalaciones del Tele Bachillerato ubicado en el condominio Hacienda San Marcos, y otro predio a favor de la Diócesis de Aguascalientes A.R., en el condominio La Aurora.

Fueron aprobados los dictámenes que proponen la desincorporación del dominio público al dominio privado para la donación condicionada de predios propiedad Municipal a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), uno para la regularización de la Escuela Secundaria General No. 20 “Siglo XXI”, en el fraccionamiento Municipio Libre; dos predios más para consolidar el plantel multinivel de educación básica, ubicados frente a la avenida Mahatma Gandhi, del condominio San Gerardo, al sur de la ciudad.

Debido a que no es utilizado conforme a las actividades para las que fue destinado, se aprobó la revocación del comodato condicionado de un predio propiedad municipal en el fraccionamiento San Marcos, a favor de la fundación “Andrés Vázquez Gloria A.C.”.

La regidora Citlalli Rodríguez González, reconoció el compromiso del Cabildo con jóvenes y niños estudiantes, a favor de mejores espacios y desempeño educativo. Manifestó estar segura de que se dará a los predios el uso adecuado. Externó en este sentido, que los predios en comodato o donación condicionada, al no ser utilizados para los fines solicitados, se revocan en cumplimiento a la ley, ya que son otorgados para crear espacios en beneficio de la ciudadanía.

Se aprobó la asignación de nomenclatura para las vialidades públicas de los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo popular y comercial a denominarse “Lunaria” y “Sendero Toscano”, en el municipio de Aguascalientes; asimismo “Parque Baden-Powell”, para el parque ubicado en Bosques del Prado Norte.

La regidora Patricia García, mencionó que se asigna esta nomenclatura al parque en honor al exmilitar inglés, Baden Powell, además la edil reconoció el trabajo de la comunidad Scout presente en esta Sesión de Cabildo, que representan un pilar social y de valores, y quienes tendrán encuentros en este parque, para fomentar en la sociedad el deporte y el trabajo en equipo.

Asimismo, la regidora María Guadalupe Arellano Espinosa y el regidor Edgar Dueñas Macías, manifestaron el beneplácito de apoyar estas iniciativas a favor de formación de ciudadanos de bien.

Se aprobó la iniciativa de adición al artículo 4 A y de reforma al artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y al artículo 2 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, referente al derecho que tiene la ciudadanía a una movilidad universal en condiciones seguras, accesibles, cómodas, sustentables, incluyentes y progresivas, así como un transporte público de calidad, digno, eficiente y de cobertura suficiente, para lo cual se habrán de adoptar medidas para el uso equitativo del espacio vial y la implementación de un sistema integral. Los regidores María Guadalupe Arellano y Gustavo Granados, se refirieron a la iniciativa que está pendiente por aprobarse del Reglamento de Movilidad y Seguridad Vial.

En Asuntos Generales, el regidor Carlos Fernando Ortega Tiscareño, quien agradeció la presencia de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, reconoció a la ciudadanía que participó en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), y dijo se respaldarán las causas ciudadanas y la democracia.

La regidora Mirna Medina, habló sobre la campaña del cuidado del agua que impulsa en sus redes sociales y pide se dé una mayor difusión a través del área de Comunicación. Asimismo, refirió que solicitó a CCAPAMA información sobre los pozos existentes en la ciudad, así como sobre las actividades y programas para no caer en una crisis hídrica. En otro tema, habló de la importancia de integrar en comisiones del Ayuntamiento a la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales.

La regidora Alejandra Peña Curiel, hizo referencia a los recursos que se requieren para poner en marcha el modelo de operación del servicio de agua, el cual representa una gran responsabilidad. Además con respecto a la marcha del INE, aclaró que la reforma no tiene fines impositivos, pues se votará y tiene como objetivo evolucionar, para lo cual contempla bajar el número consejeros y bajar el gasto pues se disminuirían el número de diputados y senadores.

La regidora María Dolores Verdín, sugiere hacer un análisis de los contratos de las APP´s, para buscar mejores beneficios parael municipio y eficientar los recursos financieros en favor de la ciudadanía.

Al respecto, el regidor Gustavo Granados, destacó que en la marcha se defendió la democracia y expuso que la reforma, la cual califica como un distractor, no es solo el cambio de nombre del INE, sino que afectará a las instituciones; y la eliminación de 200 diputados no es positiva, pues son legisladores que hacen trabajo de campo y cercanos con la ciudadanía. Asimismo, la regidora María Guadalupe Arellano, se manifestó a favor de no tocar al INE