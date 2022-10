De enero hasta el pasado 21 de octubre, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) tiene registro de 198 carpetas de investigación iniciadas por el delito de maltrato animal.

La PGJEH detalló que en dicha cifra se incluye una indagatoria “en consulta para no ejercicio de la acción penal”, debido a que los hechos denunciados no se acreditaron, además de que la información proporcionada con la que se inició carecía de elementos.

A su vez, detalló, existe una carpeta de investigación con orden de aprehensión que falta por ejecutar.

Apenas este fin de semana, fueron exhibidos en redes sociales dos casos de maltrato animal, de los varios que han sido expuestos a lo largo del año, cuyas víctimas en ambos casos son perros.

El viernes pasado, mediante un video publicado en Facebook, se mostró a un sujeto, quien, con un machete en mano, amedrenta a por lo menos dos perros en calles de la colonia El Banco, en Tulancingo.

Uno de los canes logró escapar del agresor, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, mientras que el otro, de color negro, recibió varios golpes en el lomo, además de que el individuo pasó el arma blanca por su cuello.

Al día siguiente, se denunció el caso de un individuo, vecino de Pisaflores, quien fue acusado de asesinar y colgar a un can en la calle. Según pobladores de la demarcación, el sujeto maltrató a otros animales; sin embargo, autoridades municipales no actuaron porque no se trataba de personas.

Antes, el 8 de julio pasado, una perra de raza criolla fue atacada a machetazos por un hombre en la localidad Pozo Grande, en Actopan. Además, en febrero pasado, se hizo viral el caso de un burro agredido en Zempoala, que fue arrastrado con una soga desde la batea de una camioneta.

El 24 de septiembre pasado, a través del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), se emitió el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en contra de los Animales, a cargo de la PGJEH.

El acuerdo establece que el maltrato comprende actos que dañan la salud, integridad física, instinto, desarrollo o crecimiento del animal.

Además, ayer fueron vinculados a proceso tres funcionarios y siete policías de Mineral del Monte, que participaron en la manifestación del 8 de enero pasado, cuando activistas exigían justicia por la sustracción de 13 canes de un santuario.

Yuvenil Torres | Pachuca