El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, hizo entrega de los documentos oficiales correspondientes a la regularización del ahora fraccionamiento La Fraternidad.

En reunión con los vecinos del que durante 20 años fuera un asentamiento irregular y acompañado de la diputada Laura Ponce, el alcalde comentó que “es un orgullo completar la entrega de la regularización, la perseverancia de los vecinos, el trabajo, unión y cooperación, así como el empeño de Pedro Pérez como representante y el apoyo de los regidores y todas las instancias del Gobierno Municipal, si ninguno hubiera hecho su labor, no sería posible”, indicó.

Dijo que en los papeles oficiales se encuentran los detalles de cada lote e indicó que si bien esto es un logro, pues se llevó 20 años poner en regla esta zona, aún hay otros asentamientos en los que ya se traba para poder regularizarlos “con la esperanza de decir que sí se puede regularizar, para poder realizar obras en beneficio de los habitantes y de su salud. Sigamos haciendo equipo, sociedad y gobierno, aquí no se acaba, falta que cada dueño tenga las escrituras de cada lote, no dejen de trabajar”, concluyó.

Por su parte, Pedro Pérez, representante estatal de la organización Antorcha Campesina, agradeció al Gobierno Municipal, “Esto ha sido posible, gracias por el trabajo de cada uno. El Municipio de Jesús María nos ha ayudado, aún en tiempos de sequía presupuestal por parte del Gobierno Federal. Gracias por el apoyo en regularizar esta zona, una petición de más de veinte años”.

En la explicación, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal (SEDATUM), Refugio Muñoz López, indicó que la regularización fue aprobada desde el año pasado, con una superficie de 20,790 metros cuadrados, dividido en lotes de 15×7 metros, con 450 habitantes beneficiados de manera directa.

Por su parte el titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), César García Estrada, indicó que, además de la regularización, dio inicio una obra hidrosanitaria para evitar las descargas de aguas negras al aire libre. Con más de 400 metros lineales de tubería de alcantarillado y los 450 habitantes beneficiados directamente, con una inversión global de 1 millón 100 mil pesos entre la cooperación vecinal y CAPAS.

En el lugar, la regidora Guadalupe De Lira, agradeció de igual manera haber trabajado de la mano con la comunidad vecinal y el Gobierno Municipal, de igual manera indicó que a pesar de la lista de solicitudes de obras, el alcalde vio las necesidades mas apremiantes.

En el evento, además de los vecinos beneficiados, estuvieron presentes los regidores Javier Esquivel, Leobardo Valdez, Aytsi Mares y Dolores Adame, el secretario de Obras Públicas, César Medina; la secretaria de Seguridad Pública Georgina Tiscareño, entre otros funcionarios.