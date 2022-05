Al menos 14 niños y un maestro fueron asesinados este martes por un adolescente en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en Estados Unidos. El sospechoso, un joven de 18 años, asesinó “de una manera atroz y sin sentido”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia.

El agresor también murió, agregó el gobernador, y dijo que “se cree que los agentes que respondieron lo mataron”.

El tiroteo ocurrió en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, una localidad ubicada entre San Antonio y la frontera con México. Más de 500 niños estaban inscriptos en ese centro educativo durante el año escolar 2020-2021, según datos estatales.

La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden ya tiene conocimiento de la tragedia. “Sus oraciones están con las familias afectadas por este terrible evento y hablará esta noche cuando regrese” de su viaje a Asia, dijo la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

Por el momento no se conocen los motivos que llevaron al joven a cometer la masacre. Antes del mediodía el hospital Uvalde Memorial informó de la tragedia y aseguró que 13 niños fueron recibidos allí para ser tratados y que dos murieron al ingresar.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022