La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, asegura conocer las necesidades urgentes de la población de Aguascalientes en materia de salud, por lo que asegura que sus propuestas garantizan este derecho a la ciudadanía: “que este derecho se cumpla por parte del estado, no habrá ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, si no cubrimos esas necesidades básicas, simplemente no podrán acceder a otros derechos” afirma.

Como parte central de sus propuestas en salud, de llegar a ganar las elecciones, asegura que se incrementará año con año el presupuesto en en este rubro, ya que, afirma “no vamos a permitir que se centralice el Sistema de Salud, vamos a garantizar el abasto de medicamentos en todas las clínicas, en todas las casas de salud que se encuentran en las comunidades y ampliar el número de personas que se dedican a cubrir los servicios de salud” sentenció.

Explicó que se realizarán convenios con el Seguro y el Issste para que garanticen lo que “ya dice la ley”, además de que no habrá rechazo a las mujeres que van a tener un parto en las clínicas, sean o no afiliadas a los sistemas de salud. La candidata dijo al respecto que hoy todavía se siguen recibiendo quejas: “seguimos viendo tragedias porque no hay una atención inmediata. Por eso también vamos a garantizar el tamiz neonatal no solo de forma gratuita sino también mucho más rápida, que es preventiva para niñas y niños recién nacidos” puntualiza.

Acceso universal a servicios

Anteriormente, Anayeli Muñoz había puntualizado que “el colapso” en el sistema de salud en el país se había originado debido a 3 crisis: la desaparición del Seguro Popular, el desmantelamiento del sistema de compra y distribución de medicamentos, y los rezagos ocasionados por la pandemia.

“Hoy el 20% de la población de nuestro estado, es decir, 289 mil personas no cuentan con estos servicios, por lo cual mi principal compromiso es que nuestro gobierno garantizará el Acceso Universal a la Salud” afirmó.

​​Por ello, también propuso “fortalecer el Sistema Estatal de Salud con un concepto unificado y sólido con convenios entre dependencias públicas y privadas”, además de diagnosticar la condición de la infraestructura hospitalaria para “la apertura de más casas de salud y centros de salud en los municipios de Aguascalientes”, puntualizando que la primera etapa será dotar a los que ya existen, incluido el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, de equipo, camas suficientes, personal médico y también medicamentos.