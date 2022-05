La Comisión Temporal de Debates del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) llevó a cabo el sorteo relativo a la ubicación que tendrán las candidatas en el escenario del Teatro Aguascalientes, donde se celebrará el primer debate por la gubernatura el próximo 17 de mayo a las 20:00 horas, así como el sorteo del orden de participación para los diferentes bloques y la pregunta que le corresponderá a cada candidata durante el segundo segmento de dicho ejercicio democrático.

Ante la representación de las candidatas a gobernadora de Aguascalientes, se definió la ubicación que tendrán las participantes del primer debate, teniendo a la C. Nora Ruvalcaba Gámez en primer lugar, la C. Anayeli Muñoz Moreno en segundo lugar, la C. Martha Cecilia Márquez Alvarado en tercer lugar, la C. María Teresa Jiménez Esquivel en cuarto lugar, y la C. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada en quinto lugar, ubicadas de frente al escenario, en orden de izquierda a derecha.

En un segundo momento, se realizó el sorteo sobre el orden de participación en el primer bloque, en el cual se abordará el tema de salud pública y donde las candidatas deberán responder a un mismo cuestionamiento. Para dicho segmento, el desarrollo de las intervenciones se dará de la siguiente manera:

Después de la respuesta, las moderadoras plantearán una pregunta de seguimiento de los subtemas derivados del tópico general del bloque.

Posteriormente, se llevó a cabo el sorteo del segundo bloque del debate, en el que se tratará el tema de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Para ello, se presentaron las 25 preguntas planteadas y seleccionadas por la Comisión Temporal de Debates, de las cuáles se sortearon las cinco que se mantendrán en resguardo dentro de un sobre firmado por las representaciones y las personas integrantes de la Comisión, para presentarse una para cada candidata durante la transmisión del debate.

Tras cada intervención, el resto de las aspirantes tendrá la oportunidad de plantear réplicas a lo expresado por la candidata oradora.

El orden de participación de las candidaturas es el siguiente:

Asimismo, se le recordó a las representaciones de las candidatas que el orden de intervención que tendrán en el tercer bloque, en el que se abordará el tema de Movilidad, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, será aquél que resulte del sorteo que se lleve a cabo durante el desarrollo del debate. En este espacio, las candidaturas responderán a videopreguntas enviadas por la ciudadanía vía Whatsapp, a partir de la convocatoria “Pregúntale a las Candidatas: Ciudadanía en el Debate”.

Finalmente, se dio a conocer la participación de cada aspirante durante el bloque de cierre, mismo que corresponde con el orden de ubicación de las candidaturas en el escenario, pero iniciando de derecha a izquierda, visto desde la toma televisiva de plano panorámico, resultando el siguiente: