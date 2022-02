EL CEREBRO ES SOBREVIVENCIA

Para los neurocientíficos, la inconsistencia en la obtención de metas financieras no es una novedad. Es bien sabido que todo el sistema nervioso, especialmente el cerebro, está diseñado para sobrevivir y que trascender la sobrevivencia es un lujo evolutivo.

METAS DE AHORRO

Cuando hablamos de ahorrar escuchamos con frecuencia la frase “es que no gano lo suficiente”. Esto nos dice que, para la mayoría de nosotros, privarnos de cosas en el día a día para cumplir metas de ahorro no es viable. Pero ¿por qué nos afecta tanto gastar menos?

La respuesta está en la teoría de prospectivas, que describe cómo percibimos los humanos las pérdidas, frente a la forma como lo hacemos con las ganancias. A diferencia de lo que describe la economía clásica, el ser humano procesa las pérdidas psicológicas con mucha más fuerza que las económicas. Por esta razón, dejar de comprar lo que ya estamos acostumbrados no se percibe como una incomodidad, sino que se siente como una amenaza a nuestra integridad personal.

¿Cuál es la forma más adecuada de ahorrar? En primer lugar, definir el plan de ahorro con anticipación, donde nuestro cerebro no perciba la amenaza de pérdida en el corto plazo. En segundo lugar, automatizar el proceso de ahorro para que no podamos observar la pérdida ni podamos hacer algo al respecto. De esta manera nos vamos acomodando cada mes al dinero que no percibimos, pero sin el dolor de pérdida que produce la sobrevivencia.