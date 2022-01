Al tener conocimiento del honor, Daniels le comentó a la Universidad de California, Riverside: “Cuando me enteré de que una especie nueva de nematodo había sido nombrada en mi honor, pensé: ‘¿Por qué? ¿Hay algún parecido?’ Honestamente, me honró su homenaje para mí y Aracnofobia. Me hizo sonreír. Por supuesto, en Hollywood en realidad no has tenido éxito hasta que eres reconocido por aquellos en el campo de la parasitología”.