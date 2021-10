La subvariante Delta Plus, altamente contagiosa, se ha detectado en estos países | Newsweek México

LA SUBVARIANTE Delta AY.4.2 del covid-19, cuyo surgimiento en el Reino Unido despertó interés recientemente, se ha encontrado también en 29 otros países de todo el mundo.

La información, que proviene de la base de datos GISAID de información sobre virus y que fue recopilada y presentada por Outbreak.Info, muestra que la variante se limita casi totalmente al Reino Unido, pero se ha informado sobre la existencia de casos en Estados Unidos, Canadá, Australia y varias partes de Europa del Este.

De los 15,459 casos de AY.4.2 que se han secuenciado en todo el mundo desde el 18 de octubre, alrededor de 14,705 fueron encontrados en el Reino Unido. El segundo país con el mayor número de casos es Rumania, seguido de Polonia, Irlanda y Bangladés.

En países como Australia y Japón solo se ha informado de un caso. En Estados Unidos se ha documentado un total de siete, mientras que en Canadá se han presentado seis.

El número de casos de AY.4.2 ha aumentado pronunciadamente en Reino Unido a partir de julio de este año, como lo muestra Outbreak.Info, y comprende entre 7 y 8 por ciento de los nuevos casos secuenciados en ese país.

La subvariante AY.4.2 es una derivación de la variante Delta AY.4, que a su vez deriva de la variante Delta original. La AY.4.2 se caracteriza por tener dos mutaciones en su genoma de espiga: Y145H y A222V.

Scott Gottlieb, antiguo comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense de 2017 a 2019, señaló el crecimiento de la variante en el Reino Unido en una serie de tuits publicados durante el fin de semana y afirmó que es necesario realizar “investigaciones urgentes” para averiguar si es más transmisible o si tiene alguna resistencia a la inmunidad.

UK reported its biggest one-day Covid case increase in 3 months just as the new delta variant AY.4 with the S:Y145H mutation in the spike reaches 8% of UK sequenced cases. We need urgent research to figure out if this delta plus is more transmissible, has partial immune evasion?

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) October 17, 2021