OPS se niega a recomendar vacunas anticovid-19 para su uso en menores; 'no han sido autorizadas por la OMS' | Newsweek México

LA ORGANIZACIÓN Panamericana de la Salud (OPS) no puede recomendar todavía vacunar contra el covid-19 a los niños menores de 12 años, hasta que se conozcan los resultados de los ensayos, y alerta de que los menores representan cada vez más un mayor porcentaje de hospitalizaciones y muertes, anunció este miércoles.

De las vacunas que ya tienen autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, solo Pfizer está autorizada para usarla en adolescentes a partir de 12 años.

Moderna ha solicitado a la OMS la revisión de sus datos para utilizar en adolescentes de 12 a 15 años; Sinovac y Sinopharm han solicitado usarlas de los 3 a los 17 años.

El responsable de emergencias de la rama americana de la Organización, Ciro Ugarte,explicó que se están revisando cuidadosamente los resultados de los ensayos en niños.

“Todavía hoy no hay vacunas autorizadas por la OMS para la utilización en niños y por eso, la OPS y la OMS no recomiendan todavía las vacunas en esos grupos”.

Dos países latinoamericanos han comenzado a vacunar a niños. “Cuba y Chile ya utilizan y seguro que sus autoridades regulatorias ya recibieron las informaciones de los productores, revisaron y autorizaron. Esa es una decisión de cada país y no tienen que justificarlo ante la OMS. Nosotros no podemos hacer comentarios porque no conocemos los datos que fueron presentados”, explicó.

La directora de la Organización, ,Carisse Etienne, dijo que el año pasado se registraron más de 1,5 millones de casos de covid-19 entre niños y adolescentes en la región. En lo que va de año, las infecciones en este grupo han superado los 1,9 millones.

A medida que un mayor número de adultos recibe las vacunas contra el covid-19, los niños – representan un mayor porcentaje de hospitalizaciones e incluso de muertes por el virus.

“Por lo tanto, debemos ser claros: los niños y los jóvenes también se enfrentan a un importante riesgo de enfermedad por covid-19”, dijo Carisse Etienne. N

Con información de ONU Noticias