Por qué la legendaria banda sueca ABBA está causando tanto revuelo | Newsweek México

LA LEGENDARIA banda de pop ABBA ha causado revuelo en las redes sociales tras anunciar su regreso a los escenarios de la mano de un nuevo material discográfico.

“Ningún regreso estaría completo sin música nueva. ‘Voyage’, el álbum, con 10 canciones completamente nuevas, será lanzado el 05 de noviembre de 2021”, informó la banda en su página oficial.

“Nos encantó volver a estar juntos para ABBA Voyage. Incluso entramos en el estudio de nuevo para grabar algunas canciones nuevas, algunas de las cuales escucharás en el concierto. Era como si todo ese tiempo se hubiera desvanecido”, dio a conocer la banda.

ABBA Voyage cuenta con una lista de los éxitos más grandes y populares de ABBA, cada uno elegido a mano con gran cuidado por la banda.

Cuarenta años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA presentará su próximo espectáculo con hologramas de sus miembros ahora septuagenarios.

“Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, por qué no hacer todo un álbum”, explicaron dos sus históricos componentes, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, en un evento retransmitido por internet desde Londres.

“Fue tan bonito volver a estar todos en el estudio otra vez”, afirmó Andersson, de 74 años, mientras Ulvaeus recordaba el consejo de “no dejar pasar más de 40 años entre álbumes”.

Sus exesposas, las otras dos componentes de ABBA Anni-Frid Lyngstad, de 75, y Agnetha Fältskog, de 71, no participaron en la presentación en Londres, pero siguieron el acto en línea según sus compañeros.

En abril de 2018, los cuatro habían anunciado su vuelta al estudio por primera vez, donde grabaron dos canciones -“I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”- que nunca se habían hecho públicas.

La primera de ellas se puede escuchar este jueves por primera vez en el acto de presentación del nuevo álbum, acompañada de imágenes de archivo de la histórica banda. N