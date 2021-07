Supervisa alcalde de Jesús María zonas afectadas por lluvias | Newsweek México

El presidente Municipal de Jesús María José Antonio Arámbula López realizó un recorrido por las zonas afectadas por el desbordamiento del Arroyo de Las Escobas, lo que causó inundaciones en la comunidad El Cenizo.

“La presencia de lluvias la madrugada de este viernes, provocaron que la presa Chichimeco desbordara agua de manera masiva, ocasionando el cierre de la carretera número 18 y afectaciones en viviendas, sin que afortunadamente hubiera pérdidas humanas”, puntualizó el alcalde.

Por lo anterior, el Gobierno Municipal informa que las autoridades federales, estatales y municipales, “estamos trabajando en coordinación permanente para atender y monitorear la situación de la Presa El Chichimeco, por lo que informamos que hasta el momento se encuentra bajo control”. Para ello se están siguiendo los protocolos para proteger a la población y evitar riesgos de manera oportuna.

También recomendó a la población a mantenerse atentos a los avisos oficiales, esto con el fin de que, en caso de una evacuación, todas las familias estén seguras. De la misma manera, dio a conocer que se habilitará un albergue temporal, es por eso que deberán estar atentos a las indicaciones de los cuerpos de emergencia como Policía Municipal y estatal; Bomberos del estado y municipales, así como Protección Civil, SEDENA y CONAGUA.

Al recibir el parte oficial de las autoridades pertenecientes a los tres niveles de gobierno, el alcalde informa que la Presa Chichimeco está al cien por ciento de su capacidad y vertiendo agua por su cortina, sin embargo, las lluvias de las últimas horas han sido superiores a las que se esperaban. Personal de CONAGUA informa que no existe ningún peligro de que la presa sufra afectaciones. El alcalde invita a la población a estar pendientes de los medios de comunicación oficiales del Municipio, así como de las dependencias estatales y federales, y no dejarse guiar de medios de comunicación que no tienen la información precisa.

El operativo de seguridad y protección se lleva a cabo en un esfuerzo conjunto entre la Policía Municipal, Protección Civil Municipal, Bomberos Municipales, Bomberos del Estado, elementos del Plan DN-III del Ejército Mexicano, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) entre otras dependencias municipales, mismas que han comenzado con la ayuda a las 10 casas afectadas en El Cenizo, la instalación de diques de contención para evitar nuevas afectaciones además de que una vez que baje el nivel del agua se realizarán obras para retirar tierra y obtener un cauce del arroyo para el camino natural del agua.

De igual forma la dirección de Protección Civil está en contacto permanente con los vecinos de la zona para informar cualquier situación que se genere, especialmente se mantendrá un contacto con las personas afectadas por esta inundación a las cuales el Municipio les ayudará con comida, así como con el traslado de pertenencias y animales.

Se informa que la carretera que va de Jesús María a Valladolid se encuentra cerrada por la subida del nivel del agua entre las empresas JM Romo e Ideal Standard, asimismo el camino de San Antonio a El Cenizo seguirá cerrado, de igual manera no se puede subir por el camino a la Presa Chichimeco, se invita a la población a no acudir a las zonas y no poner en riesgo su integridad física y su patrimonio.

La presidenta del DIF Municipal, la señora Liliana Coronado de Arámbula agregó que ya se tiene dispuesto el operativo para dar refugio en el albergue municipal, dijo que se debe estar alerta. Al momento, de las 5 casas desalojadas, se ha ofrecido un albergue sin embargo las personas han decidido refugiarse con familiares.