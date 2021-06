El problema no es la distribución deficiente, el problema es que no hay vacunas contra covid-19: OMS | Newsweek México

“SEAMOS CLAROS, el problema no es que los países en desarrollo tengan un sistema de distribución deficiente o que su población tenga reticencia a vacunarse, el problema es que en esos países no hay vacunas”, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la rueda de prensa bisemanal sobre la situación de la pandemia de COVID-19.

Tedros Adhanom Gebreyesus respondió así a una pregunta sobre la eficiencia con la que podrían distribuir y administrar las vacunas los países con sistemas sanitarios débiles.

“Si los países que tienen vacunas usan ese pretexto para no compartir dosis, ese es el verdadero problema”, puntualizó este viernes.

Recordó que las naciones de renta baja tienen mucha experiencia desplegando campañas de vacunación masiva desde hace lustros. “Están preparados y, además, estamos listos para trabajar con ellos en cualquier momento”, agregó, y envió un mensaje a las economías desarrolladas: “En este momento, el problema es el suministro. Simplemente dennos las vacunas”.

El director de Emergencias de la OMS coincidió al afirmar que muchos países en el Sur están mucho mejor preparados que los del Norte para los suministros masivos de vacunas, y citó como ejemplo su experiencia contra el ébola y la poliomielitis.

“El paternalismo y la mentalidad colonial es lo que nos lleva a trabajar como lo estamos haciendo. ¿Esta es la lógica que tenemos? ¿No darles algo porque tememos que no lo sepan usar? ¿De verdad? ¿En medio de una pandemia?”, cuestionó Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. “Si ésta es la justificación para no compartir las vacunas, realmente tenemos un problema”, añadió.

El doctor Tedros advirtió que es muy preocupante que se repita lo ocurrido en el pasado con el tratamiento del VIH, cuando para no compartir los medicamentos se argumentaba que en los países de ingresos bajos las personas no podían utilizarlos porque eran complicados.

“Esa es una actitud y mentalidad del pasado”, dijo y añadió que también hay quienes hablan de que en África hay vacilación o reticencia a vacunarse sin entender que ese no es el problema.

“Si ni siquiera hay suficientes dosis disponibles ¿para qué hablar de rechazo? Aquí el problema es el suministro, las vacunas, el número de dosis disponibles. No es un problema de rechazo, entrega o distribución. ¡No! No podemos hablar de esa fase porque todavía no hay suministro de vacunas”, recalcó. N

Con información de ONU Noticias