Por pandemia, el Festival Internacional de Cine de la UNAM 2021 arranca en línea | Newsweek México

HASTA 2020, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM) se llevó a cabo de manera presencial, antes de que el confinamiento en casa y el distanciamiento social se convirtieran en la mejor manera de evitar la propagación del virus COVID-19. A un año de aquella edición, hoy esta muestra de cine se estrena de manera virtual, desde el 18 y hasta el 28 de marzo de 2021.

Las sedes virtuales de FICUNAM en su 11° edición será a través de Cinépolis Klic, Mubi Latinoamérica, #CineEnLínea de la Filmoteca UNAM y desde el sitio oficial de FICUNAM, en el apartado dedicado al festival en línea.

Ante la situación sanitaria por la que aún atraviesa el mundo, el equipo de FICUNAM decidió realizar su primer festival en línea tras convencerse de que un festival se construye a partir de la experiencia que se produce en las salas de cine.

Sin embargo, ante el contexto internacional, se suman a la responsable decisión de salvaguardar la salud de todas las personas.

Al ser este su primer festival en línea, el FICUNAM asume el doble compromiso de presentar un festival en línea con la energía y dinamismo que los caracteriza, así como una programación con lo mejor del cine contemporáneo y, así, nuevos públicos se adentren en él.

Durante la inauguración de este festival, Abril Alzaga, directora del FICUNAM, reiteró su compromiso de poner al frente la salud de los asistentes que año con año formaban parte de este evento cinéfilo, por lo que agradeció en esta ocasión que se sumen a la versión virtual.

“Gracias por acompañarnos para dar inicio a la 11° edición de FICUNAM y a todas las personas que nos acompañan desde lejos. Las circunstancias nos han obligado a reunirnos de manera virtual. Es así que, atendiendo la situación sanitaria. se ha hecho un formato que atiende el contexto en el que nos encontramos”, mencionó Alzaga.

Ante esta primera versión digital del festival, el equipo del FICUNAM buscará crear vínculos con públicos diferentes y al que más personas tengan acceso. La encargada de este festival también recordó el tema de los fideicomisos al cine, extintos en esta administración.

“El cine nos interesa más que nunca porque es un espejo en el que podemos identificarnos para crear encuentros y generar diálogos entre culturas, audiencias y creadores ante este momento tan complejo. [Es] un espacio para provocar nuestra memoria”, expuso.

LA PROGRAMACIÓN

Dentro de la programación de esta 11° edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM se tienen en cuenta 33 títulos en competencia, 109 películas a presentar con 38 actividades paralelas. Además, cuenta con 139 invitados internacionales con seis clases magistrales, un taller y un foro de la crítica.

Entre las actividades a destacar se encuentra la presentación de dos retrospectivas. La primera dedicada al cineasta taiwanés Tsai Ming-Liang con la proyección de sus filmes y una publicación monográfica en la que se presentan diferentes aspectos de su obra.

Este homenaje envuelve ahora la estética del festival y el alma del cine de Tsai Ming-liang permea sutilmente nuestra existencia, ya que algunas de sus películas pueden ser vistas como premoniciones de lo que estamos viviendo: el contagio de un hombre por un misterioso virus en The River (El río, 1997); el alienante aislamiento pandémico en The Hole (El hoyo, 1998); la melancólica y solitaria sala de proyección en Goodbye, Dragon Inn (Adiós, Dragon Inn; 2003); y la escena de amor con cubrebocas improvisados en Hei yan quan (No quiero dormir solo, 2006), recomienda esta muestra en su sitio web.

La segunda retrospectiva estará dedicada al activista Marcelo Expósito. Como cada año, también contarán con las gustadas secciones: Competencia Internacional, Ahora México, Aciertos y Atlas, disponibles para el público, principalmente joven.

Por su parte, el Dr. Enrique Graue, rector de la UNAM y encargado de inaugurar esta 11° edición del festival, dio la bienvenida a esta edición a un año de la pandemia y donde las expresiones artísticas se constituyeron como espacios de escape y esperanza. “Gracias a ellas hemos podido replantear objetivos”, por ello, “gracias al cine hemos revivido otros contextos de las sociedades”.

El rector también agregó que esta edición mantiene su identidad y enfoque dentro del cine de autor para satisfacer a un público cada vez más variado y exigente para contrastar las ideas.

Para conocer la programación completa de la edición 11° que FICUNAM tiene este año visita su sitio oficial. N