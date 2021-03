Biden promulga histórico paquete de ayuda económica contra el coronavirus | Newsweek México

EL presidente Joe Biden promulgó este jueves el gigantesco plan de estímulo económico por 1,9 mil millones de dólares aprobado por el Congreso, antes de una alocución para enviar un mensaje de “esperanza” tras un año del inicio de la pandemia.

Biden firmó este jueves el paquete de ayuda económica – que calificó de “histórico” – en una ceremonia en el Despacho Oval, con la vicepresidenta Kamala Harris.

El nuevo paquete de estímulo, una de las principales promesas de Biden en la campaña, incluye cheques de 1,400 dólares, mayores subsidios por desempleo y fondos para aumentar la distribución de las vacunas y para la reapertura de escuelas.

Pese que la ambición de Biden era conseguir aprobar el paquete con votos de ambos partidos en un alarde de moderación, finalmente ha sido aprobado con únicamente el voto afirmativo de demócratas en ambas cámaras.

Celebrando “una victoria histórica para los estadounidenses”, Biden dio a conocer su intención de defender por todo el país este plan.

“Hay verdaderas razones para tener esperanzas, les prometo”, aseguró Biden el miércoles. “Vemos la luz al final del túnel”, añadió.

En su discurso Biden “detallará los siguientes pasos que tomará para controlar la pandemia, será sincero con los estadounidenses sobre lo que se requiere aún para derrotar al virus, y dará una visión esperanzadora sobre lo que es posible si todos nos unimos”, añadió un alto funcionario del gobierno que pidió el anonimato.

This afternoon, I’m signing the American Rescue Plan – a historic bill that will turn the page on this pandemic and jumpstart our economy. Tune in. https://t.co/hJiZRDFyAC

— President Biden (@POTUS) March 11, 2021