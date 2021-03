Alerta de tsunami en Nueva Zelanda tras dos terremotos | Newsweek México

Las autoridades de Nueva Zelanda emitieron este viernes, aún jueves en el continente americano y Europa, una nueva alerta de tsunami tras un terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Richter al que ha seguido otro de magnitud 8.

La magnitud del seísmo ha sido tal que tanto Hawái como Samoa emitieron sendas alertas para advertir a su población del riesgo, mientras que el Centro de Alertas de Tsunami para el Pacífico ha advertido a los archipiélagos oceánicos de la posibilidad de “peligrosos tsunamis” en las próximas tres horas.

Se trata de la segunda alerta emitida en menos de 24 horas tras un terremoto de magnitud 7,1 que se produjo durante la madrugada cerca del archipiélago. La alerta se levantó algunas horas después.

Este es no obstante el tercer terremoto en una mañana, según alerta la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos de varias islas que se desplacen lo más lejos del mar posible de “manera inmediata” y que busquen los “terrenos elevados más cercanos”, ya sea andando, corriendo o en bicicleta para evitar atascos.

“No esperen. Un tsunami que cause daños es posible”, advirtió la entidad en su Twitter a los habitantes de las zonas costeras del norte del archipiélago.

Whangarei, la ciudad más septentrional del país con más de 50,000 habitantes, está experimentando escenas de casos mientras las personas abandonan sus trabajos y escuelas siguiendo las indicaciones, según ‘NZ Herald’.

El nuevo terremoto se ha producido en las islas Kermadec al noreste de Auckland y a unos 800 kilómetros de la costa.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 8.1 earthquake near KERMADEC ISLANDS REGION. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA has been issued to areas under land and marine tsunami threat.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021