La Unión Europea declara "persona non grata" a representante de Venezuela | Newsweek México

EL Consejo Europeo declaró este jueves “persona non grata” a la representante de Venezuela, Claudia Salerno, ante la Unión Europea, en respuesta a la decisión de Caracas de expulsar a la embajadora del bloque.

“Esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar persona non grata a la jefa de la misión de la UE en Venezuela”, apuntó el Consejo en una escueta nota oficial.

