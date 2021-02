Resurgen críticas contra Kamala Harris por bromear con la 'muerte' de Trump | Newsweek México

EN 2018, cuando era senadora por California, la ahora vicepresidenta estadounidense Kamala Harris acudió a una entrevista televisiva con Ellen DeGeneres, quien es reconocida en Estados Unidos como comediante, actriz y productora. La conductora le hizo una serie de preguntas aleatorias y divertidas como cuál fue su primer amor o su acto más rebelde en la adolescencia.

“Si tuvieras que estar atrapada en un ascensor con el presidente Trump, Mike Pence o Jeff Sessions, ¿con quién elegirías?”, le preguntó Ellen en su programa The Ellen DeGeneres Show. “¿Alguno de nosotros tendría que salir vivo?”, reviró Harris antes de reírse con DeGeneres, lo que provocó las risas de la audiencia en vivo del estudio.

Inmediatamente después de la aparición de Harris comenzaron a surgir acusaciones contra ella, afirmando que bromeaba sobre el asesinato de Trump, Pence y Sessions.

Esta semana, esos comentarios y críticas resurgieron en las redes sociales con respecto a una broma de hace más de dos años. El comentarista y escritor conservador Matt Margolis publicó, vía Twitter: “Kamala Harris bromeó sobre matar a Trump, Pence y Sessions con Ellen, en 2018. ¿Podemos acusarla?”. Y compartió un clip de la entrevista de Harris, lo que provocó más de 400 me gusta y 300 retuits.

Kamala Harris joked about killing Trump, Pence and Sessions with Ellen in 2018.

Can we impeach her?pic.twitter.com/uCOa4uJihz

— Matt Margolis (Gab/MeWe/Heroes: @MattMargolis) (@mattmargolis) February 8, 2021