No hay condiciones para regresar a clases presenciales: diputado | Newsweek México

Aunque el gobierno estatal anunció que a finales de enero se analizarán las condiciones de la pandemia de Covid-19 para valorar la apertura de algunas actividades educativas por el tránsito de la entidad al color amarillo en el semáforo epidemiológico federal, actualmente no hay un buen contexto para que se puedan retomar las clases de forma presencial, señaló el diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso Estatal, Mario Armando Valdéz Herrera.

“Yo pienso que no están las condiciones, lo hemos estado manifestando en varias ocasiones, mientras no existan los materiales necesarios, sobre todo en el tema de vacunas, ayer se hablaba de que se van a vacunar a los maestros de los estados en donde ya están en verde, que son Campeche y Chiapas, pero no hay condiciones para regresar”.

A su consideración, mencionó que la mejor opción es concluir el ciclo escolar 2020-2021 desde casa, y que sea hasta el próximo ciclo que inicia en agosto, cuando se pueda volver a las aulas, una vez que la vacuna contra el Covid-19 sea aplicada a una parte del magisterio.

“Yo creo que el tema de las vacunas nos va a llevar todo el año para poder vacunar tanto a los maestros como a la ciudadanía en general. Lo mejor sería terminar el ciclo escolar, no le veo yo que vayan a bajar los contagios de aquí a junio, lo veo difícil, sobre todo por la calendarización que traen para la vacuna”, resaltó.

En la entidad hay aproximadamente 15 mil docentes y tres mil personas de apoyo e intendencia, quiénes en su mayoría se encuentran en algún grupo de riesgo, por lo cual el regreso a las actividades físicas podría exponerlos a ser contagiados.

“Aquí en Aguascalientes somos más de 14 mil maestros y el personal de apoyo que también será necesario que regresen para la limpieza de las instalaciones y para el cumplimiento de los protocolos que deberán llevarse a cabo, entonces en el estado estamos hablando de casi 18 mil personas, mientras que a nivel nacional cerca de 2 millones de trabajadores de la educación, subrayó.

Asimismo, el legislador de Nueva Alianza indicó que se debe garantizar que cada escuela cuente con los insumos de higiene, como agua, jabón y gel antibacterial, para reducir el riesgo de contagio en alumnos y docentes, pero hasta el momento siguen existiendo planteles que no cuentan con agua potable.

“No hay los insumos necesarios para que cada institución tenga lo adecuado para poder llevar los protocolos que se requieren para poder evitar más contagios, no hay jabón, no hay escobas, no hay trapeadores, ni agua en algunas escuelas de municipios retirados, ¿entonces cómo se va a garantizar que el regreso sea seguro para los niños, los maestros y los padres de familia?”.

Mientras las autoridades estatales resuelven el retorno seguro a las aulas, Valdéz Herrera hizo un llamado a los padres de familia para tener conciencia en el cuidado de sus hijos, evitando exponerlos a un posible contagio, pues durante diciembre se observaron aglomeraciones de personas en la zona centro y en otros puntos de Aguascalientes, con niños incluidos.

“Ahí yo apelaría a la conciencia ciudadana más que ninguna otra cosa, porque ahí ya no depende de que te detenga la policía, porque imagínate cuántos policías van a requerirse para poder tener a la gente en su casa”, concluyó.