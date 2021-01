Juzgado de Texas bloquea temporalmente la suspensión de deportaciones impulsada por Biden | Newsweek México

UN JUZGADO de Texas bloqueó temporalmente la suspensión de las deportaciones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos durante cien días, acción ejecutiva emitida por el presidente estadounidense, Joe Biden.

El fallo, que bloquea la suspensión durante 14 días, llega después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, recurriera antes los tribunales la medida, tomada el primer día de Presidencia del nuevo titular en el cargo.

Según Paxton, la medida “viola la Constitución de Estados Unidos, el derecho administrativo y el derecho federal respecto a migración así como un acuerdo entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional”.

VICTORY.

Texas is the FIRST state in the nation to bring a lawsuit against the Biden Admin.

AND WE WON.

Within 6 days of Biden’s inauguration, Texas has HALTED his illegal deportation freeze.

*This* was a seditious left-wing insurrection. And my team and I stopped it.

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) January 26, 2021