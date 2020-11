Pacientes COVID en Italia reciben oxígeno en sus autos porque los hospitales están rebasados | Newsweek México

A las personas sospechosas de padecer el COVID-19 en la tercera ciudad más grande de Italia, Nápoles, se les ha dado tratamiento con oxígeno en sus autos después de que un hospital cercano alcanzó su máxima capacidad.

Filas de autos se formaron afuera del Hospital Cotugno, con miedo de que no hubiera suficientes médicos disponibles para tratar a los pacientes. Conforme se está dando una segunda oleada del virus a lo largo y ancho de Europa, Italia ha registrado 990,000 casos y más de 42,000 muertes, según la información de la Universidad Johns Hopkins.

Antonio Abenante, un residente local en la capital regional de Campania, dijo a Sky News que no pudo obtener información sobre la condición de su padre. Él comentó: “Hoy mi padre no me respondió en el teléfono, y estoy preocupado. Llamamos a un médico, y él nos dijo que todos los médicos en el pabellón están aislados porque contrajeron el COVID-19, y este era el médico a cargo y no sabía nada”.

Filippo Anelli, director de la Asociación Nacional de Médicos, ha advertido que si sigue creciendo el número de casos con la tasa actual, pronto no habrá médicos suficientes a los cuales acudir.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha impuesto un confinamiento nacional en Inglaterra tras advertir que el Sistema Nacional de Salud (NHS) podría verse rebasado para la primera semana de diciembre si no se tomaban acciones. Johnson advirtió sobre un pico de mortandad mucho más alto del que el país vio en abril.

Al anunciar el confinamiento nacional, él dijo: “Incluso en el suroeste, donde la incidencia era muy baja, y todavía es muy baja, ahora está claro que las proyecciones actuales significan que se quedarán sin capacidad hospitalaria en cuestión de semanas a menos que actuemos”.

Mientras tanto, en Estados Unidos las hospitalizaciones han alcanzado su nivel más alto desde que empezó la pandemia, aumentando a más de 60,000 y superando el máximo previo de 59,940 establecido el 15 de abril, según información compilada por El Proyecto de Rastreo del COVID.

El Instituto de Medición y Evaluación Médica (IHME) ha dicho que se predice que la cantidad de camas necesarias en todo el país casi se duplicará para finales de diciembre, con una proyección de alrededor de 120,423 camas necesarias al 27 de diciembre.

Sin embargo, el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, ha comentado que una vacuna contra el virus podría estar a disposición de los grupos más vulnerables para finales del año.

“Van a atender cada detalle, pero creo que, dada la naturaleza impresionante de la información de que deberá transcurrir sin problemas, que para cuando lleguemos a diciembre, seremos capaces de tener dosis para que la gente considerada como la más alta prioridad la reciba primero”, dijo Fauci a MSNBC.

El gigante farmacéutico Pfizer dijo el lunes que él y su socio alemán BioNTech han desarrollado una vacuna contra el COVID-19 que es 90 por ciento efectiva, con base en los resultados de las pruebas tempranas, y que aún no ha recibido la aprobación total de investigadores independientes en la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).