Miles de personas abarrotan las playas de Inglaterra sin mantener el distanciamiento físico | Newsweek México

Miles de personas abarrotaron las playas de la costa sur de Inglaterra, sin mantener la sana distancia, en el día más caluroso en lo que va del año en el Reino Unido.

A diferencia de otras playas en el país que están cerradas, en las localidades de Bournemouth, Poole y Brighton la gente llegó desde temprano provocando un intenso tráfico vehicular en las carreteras.

BBC reporta que las aplicaciones móviles que ayudan a mantener el distanciamiento físico en las playas, mostraron en rojo diversas áreas, lo que significa “evitar la zona”, debido a la alta concentración de personas.

El ayuntamiento de Brighton y Hove expresó su preocupación a través de su cuenta oficial de Twitter y dijo que los grandes números de personas presentes estaban haciendo “imposible mantener el distanciamiento físico”, además de pedirle al público el evitar viajar a la ciudad en este día.

We're concerned about the number of people in the city. – If you're not already here, please don't travel to the city today – There is limited capacity on public transport – Large numbers make it impossible to maintain physical distancing pic.twitter.com/n7UxPpxp3N

También en la ciudad de Kent, en el ayuntamiento de Thanet, se publicaron mensajes de advertencia en sus redes sociales instando al público a evitar las playas más populares debido al alto número de personas allí. “Considere todos los otros lugares que podría visitar o regresar en un momento más tranquilo”, se leía en su publicación.

Please avoid our most popular beaches #Jossbay #Botanybay #VikingBay during the #heatwave today as it's now extremely busy. We have 19 miles of coastline, so consider all the places you could visit or come back at a quieter time #Margate #Broadstairs #Ramsgate @VisitThanet pic.twitter.com/fSJykRehW5

— Communications Team (@ThanetCouncil) July 31, 2020