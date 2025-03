Puebla, Pue. La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez dijo que no entrará en detalles para saber si hubo o no omisión en las condiciones que le fue entregado el nuevo edificio a la LXII Legislatura, pero es evidente que sí se tuvo una “mala planeación” en el proyecto original.

Reconoció, Laura Artemisa que la manifestación de lugareños de Tlachichuca y Ciudad Serdán que obligó a más de 200 personas permanecer dentro del recinto, sin agua, y sin alimento, lo que evidenció que el edificio carece de áreas tan básicas como son las Salidas de Emergencia y hasta un comedor dotado de insumos.

Laura Artemisa García Chávez precisó que fue la Secretaría de Infraestructura la encargada de hacer la entrega “parcial” de las instalaciones que están asentadas en 29 mil metros cuadrados de terreno.

Urgencia en adecuaciones para garantizar seguridad y funcionalidad

Indicó que después de haber enfrentado un encierro por todo un día y parte de la noche la LXII Legislatura trabajará en hacer las adecuaciones que requiere el nuevo edificio, con carácter de urgente.

Precisó que para eso la LXII Legislatura cuenta con un dictamen de Seguridad y Protección Civil, donde se hacen las observaciones de las áreas que se tienen que atender de forma inmediata.

Ya que no solo se trata de contar con una salida de emergencia sino de garantizar el resguardo de alguna de las salidas para evitar, no para frenar la libre manifestación, porque a esa, dijo, no le temen los 41 diputados locales, pero sí cuidar el diálogo, para mantener la integridad de terceros.

“La Secretaría de Infraestructura fue la que recibió, e Infraestructura nos entregó, hay temas pendientes, (…) esta es una falta de previsión en el proyecto, no quiero entrar en la discusión de un proyecto que aprobaron y llevaron a cabo”, dijo Laura Artemisa García Chávez.