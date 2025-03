El patio de la Presidencia Municipal de Celaya fue el escenario del primer Matrimonio Igualitario Colectivo, un hecho histórico que reafirma el compromiso de un gobierno abierto, inclusivo y respetuoso de la diversidad social.

El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez, acompañado de su esposa y presidenta del Patronato del DIF municipal, Laura Casillas, participaron en esta celebración donde siete parejas contrajeron matrimonio ante la oficial del Registro Civil, Adriana Medina.

“En nuestra administración creemos firmemente que cada persona merece todos los derechos que existen, por el simple hecho de ser persona. Este evento del que hoy todos somos testigos es un símbolo de igualdad, de la lucha de los derechos humanos, y hoy nos unimos para celebrar esos logros; ser un gobierno abierto que significa escuchar, aprender y actuar en beneficio de todos y todas”, dijo el presidente municipal en el mensaje que compartió a las nuevas parejas, sus familias, testigos y acompañantes que se dieron cita en el patio de la Presidencia Municipal.

Miguel Ángel y José Moisés fueron la primera pareja que recibió su acta de matrimonio después de la ceremonia en la que se comprometieron a respetarse y apoyarse.

Previamente el representante de la asociación civil Inclusión Social Bajío LGBTTTIQ+, Gabriel Ramírez, agradeció el respaldo y la disposición del presidente municipal y su administración para realizar este evento que marca un hecho histórico en la vida social de Celaya, Guanajuato y México.

“Estamos mandando el mensaje correcto, que el amor es lo que va a salvar este mundo, no nada más al país, no nada más al municipio o al estado, al mundo entero porque recordar que el amor saca lo mejor de nosotros, nos hace compartir, nos hace ser recíprocos, nos hace ser positivos. Este es un hito histórico; muchas veces se olvida a esta diversidad sexual que también compone la sociedad, entonces el mensaje para la comunidad es que sí se puede, sí se puede tener este derecho, que no están olvidados y si se sienten olvidados aquí está nuestro alcalde, aquí están las organizaciones civiles luchando por los derechos”, afirmó.

En la celebración de matrimonios igualitarios también participaron integrantes del Ayuntamiento, titulares de las direcciones municipales, representantes de asociaciones civiles y ciudadanos que se acercaron para ser testigos de este acontecimiento histórico.