La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) inauguró este jueves el Foro Internacional de Negocios y Empresas Familiares “Sostenibilidad y Continuidad de las Empresas Familiares Latinoamericanas”, un espacio de alto nivel que reunió a expertos, académicos, líderes empresariales y representantes de instituciones nacionales e internacionales.

Durante su mensaje inaugural, el presidente de CONCANACO SERVYTUR, Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que: “Las empresas familiares representan más del 85 % del total de negocios en América Latina, generan el 70 % del empleo formal y aportan más del 60 % del PIB. Sin embargo, apenas el 30 % sobrevive a la segunda generación y menos del 15 % a la tercera. No es un problema de origen, sino de estructura. Por eso es indispensable institucionalizar, profesionalizar y planificar con visión de largo plazo.”

Añadió que desde CONCANACO SERVYTUR, que agrupa a más de 5.2 millones de unidades económicas, se ha identificado la necesidad de abordar cinco grandes retos estratégicos: Protocolo Familiar, Gobierno Corporativo, Plan de Sucesión, Family Office y Continuidad intergeneracional

En ese sentido, el Dr. de la Torre anunció la conformación de la Asamblea Nacional de Empresas Familiares, una iniciativa del G32, que busca articular liderazgos familiares en una agenda común de fortalecimiento institucional, profesionalización, innovación generacional y políticas públicas propicias para la permanencia empresarial.

“Las empresas familiares no pueden ni deben estar solas. Necesitan instituciones, alianzas y visión de futuro. Como dijo Peter Drucker: ‘Una empresa que no puede sobrevivir sin su fundador, no es una empresa, es una dependencia personal.’ Nuestra meta es construir empresas que sobrevivan a las personas y sirvan a generaciones”, puntualizó.

Un foro de alto nivel, con voces clave del mundo empresarial y académico

En el acto inaugural participó el Mtro. Oscar Javier Aguirre Macías, Director de Vinculación del IPADE Business School; Dr. Ernesto Angueira, Director General de Gestión Patrimonial de Raymond James; Dr. Jaime Estévez, Principal de Soluciones para Clientes Globales de KKR; Mtro. Antonio Díaz Gutiérrez, Presidente del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar y Vicepresidente de CONCANACO SERVYTUR.

Además, se contó con conferencias y paneles con expertos como el Mtro. César Augusto Calderón Barrios, del IPADE; Mtro. Javier González Núñez, Director Adjunto de Empresas para Ejecutivos con Experiencia del IPADE; Mtro. Diego Bernal Cortéz, Presidente del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar; Mtro. Bernardo Rivadeneira, Presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial; además del Dr. Jorge Llaguno, Director Adjunto de Programas In-Company del IPADE.

Del mismo modo, asistieron miembros del Comité Ejecutivo de CONCANACO SERVYTUR: Dra. Rosa Elena García Hidalgo, Tesorera; Lic. María Alejandra Carrasco Rendón, Protesorera; Mtro. Antonio Díaz Gutiérrez, Vicepresidente de Empresa Familiar; Mtro. Juan Carlos Moreno Rodríguez, Vicepresidente de Asuntos Fiscales; Mtro. Enrique Ulises Alcázar Córdova, Vicepresidente de Marcas; y el Dr. David Enrique Merino Téllez, Vicepresidente de Innovación Regulatoria.

CONCANACO SERVYTUR reafirma su compromiso con el acompañamiento institucional de las empresas familiares en su evolución hacia modelos de gobernanza moderna, sostenibles y con visión de legado. La transformación comienza con conocimiento, estructura y unión. Este foro es prueba de que las decisiones que se toman hoy son las que construirán las generaciones de mañana.

DATOS:

Según el estudio de IPADE–CIFEM BBVA, el 52 % de las empresas familiares mexicanas está en riesgo de no subsistir por falta de institucionalización y sucesión clara.

Solo 3 % de las empresas familiares mexicanas tiene un nivel adecuado de progreso para garantizar su continuidad.

En el Global Family Business Index 2025, México aporta 15 empresas familiares al ranking mundial, incluyendo América Móvil, Bimbo, Alfa, Grupo México y Soriana.

Las empresas familiares más grandes del mundo generan ingresos combinados de 8.8 billones de dólares, equivalentes a la tercera economía global, y emplean a más de 25 millones de personas.