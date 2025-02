Investigadores identificaron una nueva especie de hongo que puede infectar a las arañas y convertirlas en “zombis”. Se trata de Gibellula attenboroughii, nombrado en honor al naturalista Sir David Attenborough. Este descubrimiento amplía la lista de hongos capaces de alterar el comportamiento de sus huéspedes.

El hallazgo, publicado en la revista Fungal Systematics and Evolution, tuvo lugar en un almacén de pólvora abandonado en Irlanda del Norte, mientras un equipo de investigadores y periodistas filmaba un documental para BBC. Ahora esta revelación plantea preguntas sobre cómo los hongos pueden alterar el comportamiento animal y qué implicaciones pueden tener esos mecanismos de control mental para la ciencia.

Los científicos descubrieron que Gibellula attenboroughii infecta a las arañas cavernícolas tejedoras de orbes (Metellina merianae), alterando su comportamiento típicamente solitario y llevándolas a lugares más expuestos, lo que aumenta la propagación de la infección.

Al igual que los hongos Ophiocordyceps que infectan a las hormigas, esta nueva especie parece controlar los movimientos de sus huéspedes antes de su muerte.

LAS ARAÑAS ZOMBIS ABANDONAN SUS GUARIDAS

Las arañas infectadas abandonan sus guaridas habituales, se trasladan a espacios más abiertos y finalmente mueren mientras se aferran a los techos o las paredes de las cuevas.

Los especialistas sospechan que el hongo produce metabolitos que alteran el comportamiento, como la dopamina, que pueden influir en el sistema nervioso de sus huéspedes. Se han encontrado compuestos similares en otros hongos que manipulan el comportamiento de los insectos.

El doctor Harry Evans, uno de los investigadores involucrados en el estudio, explicó que estos hongos manipulan a sus huéspedes para maximizar la dispersión de esporas, asegurando la continuación del ciclo de infección.

“Se han observado estrategias de manipulación del huésped similares en hongos Ophiocordyceps que infectan a las hormigas en las selvas tropicales”, dijo.

¿PUEDEN LOS HONGOS CONTROLAR A LOS HUMANOS DE ESTA MANERA?

La idea de que los hongos controlan el comportamiento humano ha sido un elemento básico de la ciencia ficción, más notablemente en The Last of Us. Esta serie de televisión se inspiró en el hongo Ophiocordyceps de la vida real para desarrollar la historia.

Sin embargo, aunque ciertos hongos pueden producir compuestos psicoactivos, ningún hongo conocido tiene la capacidad de controlar el comportamiento humano de la misma manera que lo hace con los insectos o las arañas.

Según la epidemióloga Tara C. Smith, los hongos como Ophiocordyceps son altamente especializados y evolucionaron para infectar insectos huéspedes específicos. Lo anterior significa que no representan un riesgo directo para los humanos.

“Debido a que [los cordyceps] son ​​tan especializados, las especies individuales de hongos Ophiocordyceps solo infectan a un rango limitado de insectos y no infectan a los humanos en absoluto”, escribió Smith en Quanta Magazine. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)