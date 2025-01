Los creadores de contenido, también conocidos como influencers, comparten regularmente publicaciones en redes sociales, pero un informe de la UNESCO revela que más del 62 % no verifica la veracidad de la información antes de publicarla. Este dato proviene del reporte “Behind the Screens” (Detrás de las Pantallas), que analiza las prácticas, desafíos y ética de los influencers, destacando su papel como una de las principales fuentes de información para sus seguidores, especialmente jóvenes que cada vez leen menos noticias, según comparte Público.

Según el estudio, solo 37% de los influencers verifica datos en fuentes confiables como sitios de noticias, marcas o documentos oficiales antes de compartir contenido en plataformas como Instagram, Facebook o TikTok.

Riesgos de desinformación y fake news

La falta de verificación no solo afecta la calidad de los contenidos, sino que también aumenta la vulnerabilidad tanto de los influencers como de sus seguidores frente a la desinformación y las “fake news”, según las Naciones Unidas.

El informe resalta: “Sin habilidades de pensamiento crítico, los creadores de contenido pueden caer en manipulaciones de gobiernos, marcas u otras entidades, comprometiendo la autenticidad e integridad de su contenido”.

Además, este riesgo puede erosionar la confianza que el público deposita en ellos.

Principales hallazgos del estudio

El reporte fue elaborado por investigadores de la Bowling Green State University (Estados Unidos) y se basó en un análisis de las redes sociales de 500 influencers de 45 países entre agosto y septiembre de este año, incluyendo 50 respuestas de influencers de países hispanohablantes como España y Chile.

Algunos datos relevantes:

12.6% de los influencers utiliza fuentes oficiales.

utiliza fuentes oficiales. 41.6% confía en la popularidad de una publicación (número de likes o alcance) para determinar su credibilidad.

de una publicación (número de likes o alcance) para determinar su credibilidad. Más del 20% confía en la información compartida por amigos o influencers que consideran confiables.

compartida por amigos o influencers que consideran confiables. Solo 17% busca documentación para corroborar los hechos antes de publicarlos.

Las entrevistas realizadas a 20 influencers menores de 35 años con hasta 10,000 seguidores (nano-influencers) revelaron que muchos no son conscientes de la influencia que ejercen sobre su audiencia y, además, desconfían de fuentes oficiales como documentos o sitios gubernamentales.

La UNESCO lanza un curso gratuito de verificación de información

Para enfrentar estos desafíos, la UNESCO, en colaboración con el Knight Center for Journalism in the Americas, está desarrollando un curso gratuito de alfabetización mediática y verificación de datos. Este programa, diseñado por expertos, ya cuenta con más de 9,000 inscritos de 172 países.

El curso tiene como objetivo enseñar a los creadores de contenido a:

Verificar la calidad de las informaciones.

Identificar y denunciar fake news.

Combatir el discurso de odio.

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de diciembre y pueden realizarse en el sitio web del Knight Center.

Adeline Hulin, especialista de la UNESCO, destacó que aunque los influencers no consideran su trabajo como periodismo, muchos seguidores ven sus publicaciones como una fuente de información confiable. Por ello, las Naciones Unidas abogan por una colaboración entre periodistas e influencers para combatir la desinformación y mejorar la calidad de los contenidos en el entorno digital.

La influencia de los creadores de contenido en la era digital es innegable, pero la falta de verificación de datos representa un desafío significativo para la sociedad. Iniciativas como el curso de alfabetización mediática son pasos clave para fomentar la responsabilidad en la creación de contenido y construir un ecosistema digital más confiable y ético. N

