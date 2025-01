“Fue el pasado 15 de enero cuando dieron arranque las precampañas del proceso electoral de Durango 2025, y donde se incluía en el primer grupo a los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo” informó Roberto Herrera Hernandez, Presidente Consejero del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana https://iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/en Durango.

“Será este miércoles cuando se inicie con el segundo grupo, que contempla 15 municipios del estado, y el 28 de enero estaría iniciando el tercer grupo” explicó.

Ante el proceso electoral en el cual se habrán de renovar las 39 alcaldías, pide a los actores políticos así como a sus partidos que cumplan cabalmente con lo que se establece en la ley, para que el proceso que se realice se lleve en tiempo y forma, así como de manera tranquila.

Resaltando lo importante que es que partidos políticos, candidatos, instituciones electorales y ciudadanía hagan su trabajo, es que señaló que se puede garantizar un proceso electoral transparente y en orden.

En lo que respecta a los partidos de nueva creación, aseguró que tendrán la oportunidad de contender en el proceso, pero no podrán participar en coaliciones ni en candidaturas comunes. Además, al ser una elección de ayuntamientos, si estos partidos no obtienen el 3% en votación, no habrá riesgo de que pierdan su registro.

También insistió en la importancia de la participación de todos para hacer posible unas elecciones tranquilas, donde figuren todos los sectores.

Finalmente, Roberto Herrera calificó de muy buenos los resultados que hasta el momento arroja el proceso electoral, donde se cuenta con el 100% de los procesos realizados por las instituciones electorales, las cuales han cumplido cabalmente con lo requerido.

