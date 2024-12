El incremento de un peso en la tarifa del transporte público de León se avaló con 10 votos a favor y cinco en contra. Los votos mayoritarios fueron de Acción Nacional, y de la oposición de Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Verde.

En sesión del Ayuntamiento que estuvo rodeada de un grupo de manifestantes en las instalaciones de la Deportiva del Estado.

Cuando la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos ofrecía sus argumentos, un grupo de estudiantes a los que no se les dio acceso a la sesión, gritaban desde la parte de afuera “no al tarifazo”, “no al tarifazo”, “no al tarifazo”.

Ahora falta que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno de Guanajuato para que entre en vigor, la cuota del transporte público pasará de los 13 a los 14 pesos cuando el pago sea en efectivo; de los 12 a los 13 pesos cuando sea por medio de la tarjeta general Pagobús y de los 5.20 a los 6.50 a los estudiantes.

Gutiérrez Campos señaló que se están tomando decisiones difíciles pensando en el bienestar de las y los leoneses y no sacando “raja política”.

“En este gobierno tomamos decisiones difíciles, pero pensando en el futuro de León, no pensando en nosotros o en la raja política que pudiéramos sacar, sino pensando en el mejor futuro para León. Hoy los invito a tomar decisiones no pensando en intereses personales de partido, creo que hoy la patria está por encima”.

Además, dijo que ante este incremento se le está dando la cara a los leoneses para informales qué fue lo que se hizo y no se dejen engañar.

“Asumiendo decisiones que probablemente no dejen aplausos, pero que sepan que están haciendo lo mejor por esta ciudad. Siempre va a haber cosas por mejorar, aquí no nos vamos a rajar y por eso hoy es importante de cara a ustedes poder platicar qué fue lo que se hizo y no se dejen engañar”.