Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló un recrudecimiento alarmante de los ataques contra periodistas a escala global. De acuerdo con su informe 2024, México concentra más del 30 por ciento de los casos de periodistas desaparecidos y es el país de América Latina con más comunicadores asesinados este año: cinco en total. Entre los nombres figura Roberto Carlos Figueroa, del medio Acá en el show, y Mauricio Cruz Solís, de Radiorama Noticias / Minuto X Minuto.

“Cerca de un centenar de periodistas están desaparecidos en todo el mundo, más del 25 por ciento de ellos en los últimos diez años. México destaca tristemente como el país más peligroso, ya que concentra más del 30 por ciento de los casos. Estas desapariciones, a menudo atribuibles a gobiernos autoritarios o negligentes, subrayan la urgente necesidad de reforzar la protección de los profesionistas”, refiere el balance de RSF.

Ser periodista implica grandes riesgos como ser encarcelado o desparecido. En México, esta profesión conduce a los periodistas a la muerte si encaran el narcotráfico, la inseguridad, corrupción o la impunidad. En Colombia, por ejemplo, solo se registraron dos asesinatos de periodistas y uno en Honduras. Sin embargo, el país latinoamericano que también generó controversia fue Venezuela por el número de periodistas encarcelados: ocho en total.

A nivel mundial, este año RSF registró 54 asesinatos de periodistas (52 hombres y dos mujeres), 150 encarcelamientos, 55 secuestros y 28 desapariciones. En las zonas de conflicto se concentra la mitad de estos crímenes, siendo Gaza el lugar más peligroso del mundo.

Para Thibaut Bruttin, director general de RSF, la fatalidad nunca debe triunfar y proteger a quienes nos informan, “es proteger la verdad”. En sus palabras, a menudo estos crímenes que rodean a los periodistas son orquestados por gobiernos o grupos armados que, en su mayoría, quedan impunes.

“Los periodistas no mueren, los matan; no están en la cárcel, los regímenes los han encerrado; no han desaparecido, los han secuestrado”, declaró en un comunicado.