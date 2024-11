En rueda de prensa, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que la delincuencia intentó meterse a las direcciones de la administración. Pero que “aunque existía miedo, no se doblegó”.

Ramírez Sánchez inició su candidatura en el municipio de Celaya, luego del asesinato de su compañera la morenista Gisela Gaytán. Posteriormente, dijo que fue amenazado en múltiples ocasiones.

“Nos pedía el crimen, cuando determinamos darle seguridad a todas esas direcciones, son varias, imagínense ahora… Son varias direcciones del gabinete”.

El edil consideró que esto es historia, pues no cayó. Aunque sí hubo hostigamiento en llamadas telefónicas, mensajes, recados y de otras formas.

“En un principio, gente me criticó porque le dimos algunos vehículos blindados a funcionarios, lo que pasa es que en un principio a mí me pidieron que les entregara ciertas direcciones y, obviamente nosotros nunca lo aceptaríamos”.

El alcalde y académico reconoció que sí tiene miedo, pero también dijo que el resto de la población en Celaya también siente lo mismo. Y trabajan todos los días para regresar la paz al municipio.

“Y yo he dicho que vamos a hacer lo que me corresponde a pesar de ese temor que tenemos todos, todos, no solo yo. Entonces, con esa idea, nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando”.

Agregó que seguirá trabajando hasta el último día de su gestión por todos los celayenses y bajo la coordinación con otras autoridades.

“Lo más importante es que estamos aquí, estamos cumpliendo y vamos a cumplir”, concluyó.