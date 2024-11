El Juzgado Oral Civil de Primera Instancia de Quintana Roo solicitó a SLS Hotels Playa Mujeres, operado por la empresa francesa Accor y Ennismore, que entregue la posesión de la propiedad involucrada en la denuncia de despojo, con base en el expediente 640/2024 del Juzgado Civil Oral de Cancún.

El Juez Civil señala que existen razones suficientes para considerar urgente y necesaria la protección mediante una medida cautelar, que ordena la entrega inmediata de la posesión de una parte del terreno donde se ubica el desarrollo turístico denominado SLS Hotels Playa Mujeres, dentro de los tres días siguientes. Lo anterior, debido a que dicha compañía despojó al propietario legítimo, asentando ilegalmente parte de su desarrollo turístico sobre este terreno.

Como resultado de este mandato judicial, el desarrollo turístico no cuenta actualmente con accesos ordinarios ni de emergencia, además de quedar sin estacionamiento. Por lo tanto, difícilmente podrá ofrecer la seguridad y salubridad necesarias a sus huéspedes.

Por otro lado, en el ámbito penal, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) mantiene una investigación por posibles actividades ilícitas relacionadas con presuntos actos de despojo y corrupción vinculados a la construcción del desarrollo, según la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/10/20048/2024, la cual sigue su curso. Recordemos que, a principios de mes, la FGE de Quintana Roo aseguró el desarrollo turístico SLS Hotels Playa Mujeres debido a posibles actividades ilícitas relacionadas con los presuntos actos de despojo y corrupción vinculados a su construcción.

Sin embargo, debido al influyentismo y las presiones ejercidas por Moisés El Mann Arazi, quien, junto con Alberto Bazbaz, rompió impunemente los sellos de aseguramiento del inmueble, el Poder Judicial de Quintana Roo, de manera “extraña” y en menos de 24 horas, celebró diversas audiencias de control para levantar el aseguramiento. No obstante, el órgano jurisdiccional no pudo decretar el levantamiento debido a la falta de interés de los El Mann Arazi, quienes no demostraron ser los propietarios del inmueble asegurado ni tener interés jurídico alguno. A pesar de esto, el influjo de los El Mann Arazi en el estado logró que la FGE de Quintana Roo, a pesar de que su decisión fue avalada por el juez de control en turno, decidiera retirar el aseguramiento del inmueble a tan solo 48 horas de haberlo realizado.

Los El Mann Arazi son accionistas mayoritarios de Fibra Uno y se consideran “dueños de la plaza” tras haber pagado, bajo el criterio de oportunidad por lavado de dinero, 2 mil millones de pesos a la Fiscalía General de la República en febrero de 2020, lo que les ha otorgado impunidad e influencias.

El desarrollo turístico SLS Hotels Playa Mujeres cuenta con 498 habitaciones y está ubicado en Paseo Mujeres, Manzana 1, Supermanzana 3, CP 77400, Cancún, Quintana Roo.

La empresa habría tomado ilegalmente terrenos colindantes con su propiedad para corregir deficiencias en su infraestructura y obtener los permisos de operación. Además, se señala que manipuló información para conseguir dichos permisos, ocultando la falta de infraestructura adecuada.