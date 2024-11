Claudia Inés Martín Morones, maestra con 25 años de servicio en el subsistema de normales, denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del exdirector de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. La docente señaló que su caso refleja una práctica común en esta institución y que ha sido ignorado por las autoridades educativas y sindicales.

En 2023, Martín presentó una denuncia ante el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, la docente asegura que fue desestimada por el jurídico del IEA, presuntamente respaldado por la abogada del sindicato.

“Desde 2023 hice la petición al entonces secretario general, Ramón García Alvizo, sobre mi situación. Le pedí su apoyo y le hice saber de mi temor ante las represalias que pudiera sufrir por haber levantado la voz. Alvizo nunca me contestó”, señaló la maestra.

Tras su denuncia, la docente afirmó haber sufrido persecución laboral y violencia institucional. Señaló que actualmente se encuentra asignada a la Coordinación de Normales, pero sin funciones específicas.

“Estoy sentada en una oficina como si fuera una silla más. He informado de mi situación al director del IEA, Luis Enrique Gutiérrez, y a otros directivos. Sin embargo, no he recibido ninguna respuesta”. añadió.